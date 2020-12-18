Фонд Ріната Ахметова влаштував свято дитинства в Маріуполі

Акція «Рінат Ахметов – Дітям» у цьому році проходить 20-й раз. На честь знаменної дати Фонд Ріната Ахметова організував грандіозне свято для дітей в Маріуполі. На них чекали численні сюрпризи і справжній океан передноворічного щастя.

«Усі вони мріють так само, як ми, про достойне життя, гідну сім'ю, гідне майбутнє, гідну роботу. А наше завдання – допомогти їм стати гідними людьми», – так сказав засновник Акції, Засновник Фонду Рінат Ахметов.

Важливо зазначити, що всі заходи проходили з дотриманням усіх необхідних карантинних вимог, викликаних епідемією коронавірусу.

Вже двадцятий рік поспіль Рінат Ахметов напередодні новорічних свят вітає українських дітей. Це багаторічна традиція доброти й особистої участі триває. Тільки за останні шість років подарунки отримали понад 700 тисяч дітей. А в цьому році їх одержать 100 тисяч. Акція «Рінат Ахметов – Дітям» дарує дітлахам віру в диво та мрію, – розповіла Ірина Блажан, директор проєктів і програм Фонду.

Найменших зустрічали веселі зайці, ігри та подорож на чарівному потязі. Маріупольська площа Свободи на якийсь час стала буквально заповненою радісними вигуками і заливистим сміхом малюків.

"Коли добре дітям, то добре і дорослим. Адже це особливі діти, і вони так потребують уваги. Дякую Фонду Ріната Ахметова за те, що не забуває нашу сім'ю і зміг знайти нас в Маріуполі! Ми підтримуємо і поділяємо одну з головних цінностей Фонду – кожна дитина має рости в сім'ї", – сказала мама-усиновителька Оксана Іванець. Разом із нею на свято прийшли троє діток віком від трьох до восьми років.

Потім малюки і діти старшого віку вирушили в Резиденцію Сніговика. Тут їх також чекали веселі зайці та господар. Разом вони записували свої найзаповітніші бажання, розучували святковий танець і зігрівалися гарячим чаєм зі смаколиками. Серед тих, хто насолоджувався атмосферою свята, були і вихованці Дитячого будинку сімейного типу Постригань.

"Сьогодні ми провели радісний і чудовий день. Було дуже здорово, весело і цікаво. Дякую Фонду Ріната Ахметова за те, що подарував нам це свято", – поділився враженнями один із вихованців ДБСТ, 13-річний Володя.

Дорослі теж не приховували своїх емоцій, спостерігаючи за веселими дітьми. Раділа й Наталія Постригань, яка створила ДБСТ. Вона розповіла, що є прийомною мамою майже два роки. А здійснити такий вирішальний крок їй допоміг портал «Рінат Ахметов – Дітям. Сирітству – ні!», де не лише розміщувалися анкети діток, а й багато корисної інформації для майбутніх усиновителів.

"І сьогодні я прийомна мама вже вісьмох дітей! Чудово, що Фонд Ріната Ахметова проводить такі свята. Діти щасливі! Рінат Ахметов – та людина, яка розділяє своє серце з сиротами і тому гідний поваги. У нього благородні цілі. Бажаю йому здоров'я і процвітання!" – каже Наталія Постригань.

Завершилося свято своєрідним флешмобом. Хлопчики і дівчатка утворили цифру 20 на честь 20-річчя Акції. А потім з гучним «спасибі!» випустили в небо десятки повітряних куль – символів загаданих ними бажань. І хоча розлучатися не хотілося, але все знали – Акція «Рінат Ахметов – Дітям» знову збере їх на святі дитинства!