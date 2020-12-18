НАБУ проводить обшуки в Міністерстві культури та інформполітики (доповнено)
НАБУ проводить обшуки в Міністерстві культури та інформполітики (доповнено)
Командувачу Повітряних сил ЗСУ оголосили підозру у справі про катастрофу АН-26 на Харківщині
Командувачу Повітряних сил ЗСУ оголосили підозру у справі про катастрофу АН-26 на Харківщині
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Похищение Боснии: балканское турне Сергея Лаврова
Похищение Боснии: балканское турне Сергея Лаврова
Игра в кадры: как «Слуги» министров назначали
Игра в кадры: как «Слуги» министров назначали
Помер мер Харкова Геннадій Кернес
Помер мер Харкова Геннадій Кернес
Росію відсторонили від великого спорту на 2 роки
Росію відсторонили від великого спорту на 2 роки
Голова Державної митної служби Рябікін написав заяву про звільнення через місяць після призначення
Голова Державної митної служби Рябікін написав заяву про звільнення через місяць після призначення
Поліція Іспанії провела найбільшу за 10 років операцію проти "російської мафії"
Поліція Іспанії провела найбільшу за 10 років операцію проти "російської мафії"
ГоловнаСуспільствоЖиття

Фонд Ріната Ахметова влаштував свято дитинства в Маріуполі Актуально

Акція «Рінат Ахметов – Дітям» у цьому році проходить 20-й раз. На честь знаменної дати Фонд Ріната Ахметова організував грандіозне свято для дітей в Маріуполі. На них чекали численні сюрпризи і справжній океан передноворічного щастя.

«Усі вони мріють так само, як ми, про достойне життя, гідну сім'ю, гідне майбутнє, гідну роботу. А наше завдання – допомогти їм стати гідними людьми», – так сказав засновник Акції, Засновник Фонду Рінат Ахметов.

Важливо зазначити, що всі заходи проходили з дотриманням усіх необхідних карантинних вимог, викликаних епідемією коронавірусу.

Вже двадцятий рік поспіль Рінат Ахметов напередодні новорічних свят вітає українських дітей. Це багаторічна традиція доброти й особистої участі триває. Тільки за останні шість років подарунки отримали понад 700 тисяч дітей. А в цьому році їх одержать 100 тисяч. Акція «Рінат Ахметов – Дітям» дарує дітлахам віру в диво та мрію, – розповіла Ірина Блажан, директор проєктів і програм Фонду.

Найменших зустрічали веселі зайці, ігри та подорож на чарівному потязі. Маріупольська площа Свободи на якийсь час стала буквально заповненою радісними вигуками і заливистим сміхом малюків.

"Коли добре дітям, то добре і дорослим. Адже це особливі діти, і вони так потребують уваги. Дякую Фонду Ріната Ахметова за те, що не забуває нашу сім'ю і зміг знайти нас в Маріуполі! Ми підтримуємо і поділяємо одну з головних цінностей Фонду – кожна дитина має рости в сім'ї", – сказала мама-усиновителька Оксана Іванець. Разом із нею на свято прийшли троє діток віком від трьох до восьми років.

Потім малюки і діти старшого віку вирушили в Резиденцію Сніговика. Тут їх також чекали веселі зайці та господар. Разом вони записували свої найзаповітніші бажання, розучували святковий танець і зігрівалися гарячим чаєм зі смаколиками. Серед тих, хто насолоджувався атмосферою свята, були і вихованці Дитячого будинку сімейного типу Постригань.

"Сьогодні ми провели радісний і чудовий день. Було дуже здорово, весело і цікаво. Дякую Фонду Ріната Ахметова за те, що подарував нам це свято", – поділився враженнями один із вихованців ДБСТ, 13-річний Володя.

Дорослі теж не приховували своїх емоцій, спостерігаючи за веселими дітьми. Раділа й Наталія Постригань, яка створила ДБСТ. Вона розповіла, що є прийомною мамою майже два роки. А здійснити такий вирішальний крок їй допоміг портал «Рінат Ахметов – Дітям. Сирітству – ні!», де не лише розміщувалися анкети діток, а й багато корисної інформації для майбутніх усиновителів.

"І сьогодні я прийомна мама вже вісьмох дітей! Чудово, що Фонд Ріната Ахметова проводить такі свята. Діти щасливі! Рінат Ахметов – та людина, яка розділяє своє серце з сиротами і тому гідний поваги. У нього благородні цілі. Бажаю йому здоров'я і процвітання!" – каже Наталія Постригань.

Завершилося свято своєрідним флешмобом. Хлопчики і дівчатка утворили цифру 20 на честь 20-річчя Акції. А потім з гучним «спасибі!» випустили в небо десятки повітряних куль – символів загаданих ними бажань. І хоча розлучатися не хотілося, але все знали – Акція «Рінат Ахметов – Дітям» знову збере їх на святі дитинства!

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також