Командувачу Повітряних сил ЗСУ оголосили підозру у справі про катастрофу АН-26 на Харківщині

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру командувачу Повітряних сил Збройних сил України Сергію Дроздову у зв'язку з авіакатастрофою АН-26 неподалік від Чугуєва у Харківській області.

Про це повідомив на брифінгу начальник відділу ГСУ ДБР Вадим Приймачок, передає "Інтерфакс-Україна".

Також повідомлено про підозру у цій справі керівнику польотів і командиру зазначеної військової частини, який затверджував план польотів із порушеннями.

"На сьогодні ДБР... отримало докази, на підставі яких обґрунтовано підозрюються окремі особи, причетні до організації зазначених польотів, які допустили порушення у своїй службовій діяльності. На сьогодні ми вручили письмове повідомлення про підозру керівнику польотів військової частини, який цього дня здійснював управління польотами, командиру зазначеної військової частини, який затверджував план польотів із порушеннями, також повідомлено про підозру командувачу Повітряних сил ЗСУ, який вчинив недбалість щодо виконання своїх службових обов'язків, що спричинило трагедію", - сказав Приймачок.

Нагадаємо, літак Ан-26 Збройних сил України впав близько 21 години у п’ятницю, 25 вересня, на відстані 2 км від військового аеропорту біля міста Чугуїв. Після падіння літак загорівся. Пожежу ліквідували о 21:55. На місці трагедії ввечері знайшли тіла 25 загиблих. У суботу вранці у лікарні помер один із двох курсантів, які вижили. Він отримав 90% опіків тіла, хлопцю було 20 років. Згодом у МВС повідомили, що кількість жертв зросла до 26.

Один курсант, В'ячеслав Золочевський, перебуває у військовому шпиталі Харкова, його стан покращується.

Загалом на борту було 27 осіб з 11 областей - 20 курсантів Харківського університету ПС ЗСУ та 7 членів екіпажу. Літак виконував тренувальні польоти.

Очільник Міноборони Андрій Таран розповів хронологію катастрофи Ан-26. За його словами, попередня причина падіння літака - відмова датчика у лівому двигуні, літак зачепився крилом за землю. Судно виготовили у 1977 році, до чергового ремонту двигуна залишалось 5 тисяч льотних годин.

Кримінальні справи за фактом авіакатастрофи відкрили Офіс Генпрокурора та Держбюро розслідувань.

ДБР розглядає чотири версії слідства: технічна несправність агрегатів літального апарату, неналежне виконання своїх службових обов'язків екіпажем або відповідальними за керування польотами, а також неналежне технічне обслуговування літака та підготовки його до польоту.

3 жовтня Командування Повітряних сил ЗСУ назвало брехнею та маніпуляцією заяву голови Харківської ОДА Олексія Кучера про надання пріоритету в посадці літакові з сином командувача Повітряних сил Сергія Дроздова перед Ан-26, який розбився.