ТКГ спочатку заявила, що військовий "скоїв самовільний перехід на сторону противника і помер від алкогольної або наркотичної інтоксикації".

У четвер, 17 грудня, російсько-окупаційні війська повернули тіло військовослужбовця однієї з механізованих бригад ЗСУ, який 14 грудня потрапив на тимчасово непідконтрольну територію.

Про це повідомила українська делегація Тристоронньої контактної групи.

"Завдяки відповідним діям Гуманітарної підгрупи в ТКГ українській стороні було повернуто тіло військовослужбовця однієї з механізованих бригад ЗСУ, який 14.12.20 за невстановлених обставин потрапив на тимчасово непідконтрольну територію... Дякуємо міжнародним посередникам і групі «Евакуація 200» за допомогу в поверненні тіла нашого військовослужбовця", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що причини смерті бійця встановить слідство.

При цьому видно, що ТКГ змінила своє повідомлення - раніше в тексті йшлося, що військовослужбовець "14 грудня цього року, перебуваючи у стані сп'яніння, скоїв самовільний перехід на сторону противника (без зброї) і помер від алкогольної або наркотичної інтоксикації".

Тепер ця інформація відсутня. Сказано тільки, що він потрапив на непідконтрольну територію "за невстановлених обставин".

Фото: facebook.com/UkrdelegationTCG

Як засвідчила згодом експертиза, результати якої є у видання "Цензор.Нет", насправді військового задушили. Основною причиною смерті вказано асфіксію, категорія смерті - насильницька. Також на тілі військовослужбовця виявлено численні синці.

Нагадаємо, пресцентр штабу операції Об’єднаних сил повідомляв, що 14 грудня було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню на Донбасі з боку збройних формувань Російської Федерації. Про поранених і загиблих не повідомляли.