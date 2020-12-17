Парламент ухвалив бюджет на 2021 рік, передбачено підвищення зарплат учителям і лікарям
Парламент ухвалив бюджет на 2021 рік, передбачено підвищення зарплат учителям і лікарям
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Верховна Рада змінила межі 11 міст
Верховна Рада змінила межі 11 міст
НАБУ перехопило розмову топменеджера ДТЕК про призначення Буславець главою Міненерго
НАБУ перехопило розмову топменеджера ДТЕК про призначення Буславець главою Міненерго
Не критикувати міністрів і колег та ходити на всі засідання – "слуг народу" просять підписати фракційну угоду
Не критикувати міністрів і колег та ходити на всі засідання – "слуг народу" просять підписати фракційну угоду
Зеленський на засіданні фракції "Слуга народу" запропонував кандидатів на посади міністрів
Зеленський на засіданні фракції "Слуга народу" запропонував кандидатів на посади міністрів
Бюджет-21: голоса в обмен на «соц-эконом» и пост для Коломойского
Бюджет-21: голоса в обмен на «соц-эконом» и пост для Коломойского
Помер мер Харкова Геннадій Кернес
Помер мер Харкова Геннадій Кернес
Голова Державної митної служби Рябікін написав заяву про звільнення через місяць після призначення
Голова Державної митної служби Рябікін написав заяву про звільнення через місяць після призначення
ГоловнаСуспільствоПодії

У Кривому Розі пасажир вистрілив у ногу таксисту, який вимагав 8 гривень за простій

Попередньо, зловмисник був тверезий.

У Кривому Розі пасажир вистрілив у ногу таксисту, який вимагав 8 гривень за простій
Архівне фото
Фото: glavpost.com.ua

У місті Кривий Ріг в ніч на 17 грудня пасажир стріляв у таксиста, який додатково вимагав сплатити 8 гривень за простій.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на пресслужбу Криворізького відділу поліції.

За даними правоохоронців, 37-річний мешканець міста викликав таксі за адресою в Довгунцівському районі. Водій прибув на місце і чекав, поки вийде замовник. За цей час лічильник "намотав" додаткові 8 гривень. Коли таксист повідомив пасажиру про необхідність доплатити, той обурився, вихопив пістолет і зробив кілька пострілів в ноги водієві.

Таксист отримав непроникаюче поранення лівої гомілки, його госпіталізували.

Пасажира ж доставили до відділку, де з ним проводяться слідчі дії. Попередньо, зловмисник був тверезий.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство).

Нагадаємо, у липні на Донеччині підліток убив таксиста і продав його автомобіль. Як з'ясувала поліція, у дорозі між  водієм і пасажиром стався конфлікт з приводу оплати за проїзд.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також