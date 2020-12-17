У Кривому Розі пасажир вистрілив у ногу таксисту, який вимагав 8 гривень за простій

У місті Кривий Ріг в ніч на 17 грудня пасажир стріляв у таксиста, який додатково вимагав сплатити 8 гривень за простій.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на пресслужбу Криворізького відділу поліції.

За даними правоохоронців, 37-річний мешканець міста викликав таксі за адресою в Довгунцівському районі. Водій прибув на місце і чекав, поки вийде замовник. За цей час лічильник "намотав" додаткові 8 гривень. Коли таксист повідомив пасажиру про необхідність доплатити, той обурився, вихопив пістолет і зробив кілька пострілів в ноги водієві.

Таксист отримав непроникаюче поранення лівої гомілки, його госпіталізували.

Пасажира ж доставили до відділку, де з ним проводяться слідчі дії. Попередньо, зловмисник був тверезий.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство).

Нагадаємо, у липні на Донеччині підліток убив таксиста і продав його автомобіль. Як з'ясувала поліція, у дорозі між водієм і пасажиром стався конфлікт з приводу оплати за проїзд.