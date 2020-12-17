У Львівській області правоохоронці припинили незаконну діяльність одного з найбільших конвертаційних центрів в Україні. Обіг коштів у ньому становив понад 20 мільярдів гривень на рік.

Фото: Пресслужба Офісу генпрокурора

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

"Правоохоронці документували його діяльність з вересня 2020 року і встановили, що до складу конвертцентру входило понад 70 фіктивних підприємств, зареєстрованих на територіях кількох областей України, зокрема Львівської та Рівненської. Обіг коштів на банківських рахунках підприємств становив понад 1,7 млрд грн на місяць", - йдеться у повідомленні.

У ході проведення 31 обшуку на території кількох областей вилучено готівки на майже 60 млн грн, зокрема близько 1 млн доларів США, євро, фунти стерлінгів, шекелі та іншу валюту. Крім цього виявлено інші докази протиправної діяльності: бухгалтерські документи підприємств, печатки, комп'ютерну техніку, мобільні телефони та інше майно.

Фото: Пресслужба Офісу генпрокурора

Генпрокурорка Ірина Венедіктова зазначила, що на причетність до схеми надання послуг з ухилення від сплати податків перевіряються колишні співробітники податкової служби.

У ході досудового розслідування оперативники СБУ встановили, що організували конвертаційний центр двоє львівських бізнесменів, інформує пресцентр відомства.

Співробітники СБУ задокументували, що ділки надавали "послуги" підприємствам реального сектору економіки, зокрема при виконанні робіт, наданні послуг та постачанні товарів за бюджетні кошти.

"Організатори забезпечували клієнтам мінімізацію податків, штучне завищення валових витрат, конвертацію коштів, документальне «прикриття» безтоварних операцій, незаконне формування податкового кредиту та відшкодування ПДВ", - йдеться у повідомленні.

Триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.