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Уповноважений з питань мови розповів про штрафи за порушення мовних законів

Штрафи будуть бити не стільки по кишенях бізнесу, скільки - по репутації.

Уповноважений з питань мови розповів про штрафи за порушення мовних законів
Тарас Креминь
Фото: Сергей Нужненко

Штрафи за порушення мовного законодавства будуть бити не стільки по кишенях бізнесу, скільки по репутації.

Про це у Facebook повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь

Зазначається, що сьогодні він обговорив з представниками Європейської Бізнес Асоціації питання імплементації статті 30 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Норма передбачає перехід сфери обслуговування на українську з 16 січня 2021 року.

Уповноважений зауважив, що за порушення суб'єктами господарювання відповідних норм Законом передбачені штрафні санкції.

"Секретаріат Уповноваженого може здійснювати позапланові заходи контролю щодо порушень мовного закону. Якщо такі порушення протягом року будуть повторюватися і мати системний характер, ми маємо право накладати штраф. Здавалося б, комусь ця сума невелика (від 5100 до 6800 грн.), але вона буде бити не стільки по кишенях бізнесу, скільки - по репутації. А це якраз те, що напрацьовується роками", - сказав він.

"Проте, наше головне завдання - не штрафувати, а максимально допомогти сфері обслуговування підготуватися до 16 січня 2021 року, провести інформаційну й роз’яснювальну роботу. І у цьому ми хотіли б бачити представників бізнесу нашими партнерами", - наголосив Тарас Кремінь.

Нагадаємо, раніше Тарас Кремінь заявив, що кожен, хто у майбутньому претендуватиме на посади в органах державної влади чи місцевого самоврядування, повинен буде підтвердити своє знання державної мови.

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