"Булінг, агресія, примус точно не сприятимуть її вивченню", - Зеленський про українську мову

"Булінг, агресія, примус точно не сприятимуть вивченню" української мови.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у зверненні з нагоди Дня української писемності та мови.

Глава держави згадав про час навчання в університеті і висловив жаль через те, що тоді добре не опанував української.

"Та з іншого боку, в усьому цьому є й позитив. Бо опановувати українську в дорослому віці – це неймовірні емоції. Це ніби вперше в житті підкорити гірську вершину й затамувати подих від краси навкруги. Ніби вперше побачити найкращі світові полотна, почути найкращу музику, відвівати легендарні місця нашої планети. І я по-доброму заздрю всім, у кого ці відчуття попереду", - зазначив президент.

Володимир Зеленський зауважив, що чимало наших громадян змалечку чули материнські колискові іншою мовою. Але вони не є меншими патріотами.

"Є чимало громадян, які з багатьох причин не могли й поки що не опанували українську мову. Але булінг, агресія, примус – точно не сприятимуть її вивченню", - наголосив він.

Президент запропонував сьогодні, в День української писемності та мови, показати комусь із друзів, котрі не опанували мову, "скарб українського слова", "закохати їх в українську мову".

Нагадаємо, Верховний Суд визнав, що Президент України зобов’язаний спілкуватися державною мовою під час виконання службових обов’язків.