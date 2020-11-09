Порошенко назвав закон про мову перемогою України на культурному фронті

На його думку, воювати з мовою - те саме, що й воювати з Україною.

Ухвалення і підписання Закону про мову є блискучою перемогою на культурному фронті. Про це заявив експрезидент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко з нагоди Дня писемності та мови, повідомляє пресслужба "ЄС"

"Зізнаюся, я пишаюся тим, що Закон про мову підписав саме п’ятий президент України Петро Порошенко. Сам факт ухвалення і підписання Закону про мову є блискучою перемогою на культурному фронті. Саме на фронті, бо мова, культура, мистецтво, інформаційний простір для нас – поле боротьби за єдність, за цінності і наше спільне майбутнє у вільній Україні", - зазначив Порошенко.

На його думку, воювати з мовою - те саме, що й воювати з Україною.

"Вважаю, що держава має бути завжди готова докласти зусиль для належного функціонування мови. В умовах повної неспроможності влади це зробити я твердо заявляю, що я і моя команда будемо захищати від будь-яких спроб наступу на мову", - сказав експрезидент.