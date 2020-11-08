У НАЗК назвали посадовців, які уникнуть відповідальності через рішення КСУ

Посадовці, серед іншого, не повідомили про фінансові зобов’язання, доходи від продажу нерухомості та не задекларували корпоративні права у підприємстві.

У Національному агентства з питань запобігання корупції назвали посадовців, які уникнуть відповідальності через рішення Конституційного Суду України.

Про це йдеться на сайті НАЗК.

“Ці люди не підуть на виклик до НАБУ. І їм не доведеться пояснювати незадекларовані статки Національній поліції. Бо Конституційний Суд скасував відповідальність за декларування недостовірної інформації”, – заявили у НАЗК.

Нацагентство оприлюднило список:

Василь Коротецький, екс-начальник відділу державного екологічного нагляду тваринного світу та біоресурсів Держекоінспекції (під час повної перевірки його декларації НАЗК виявило ознаки того, що він не повідомив про свої фінансові зобов’язання на 9,2 млн грн);

Світлана Балух, головний державний ревізор-інспектор Шевченківського відділення Личаківської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області (не зазначила у декларації квартиру вартістю понад 1,2 млн грн, яка на праві спільної власності належить її чоловікові, а також дохід чоловіка від продажу нерухомості на 6,8 млн грн);

Юрій Шрамко, заступник генерального директора Держпідприємства «Укрінмаш» (не вказав про фінансові зобов’язання дружини перед підприємством на 6,8 млн грн, а також про сплачені за кредитом відсотки на понад 577 тис грн);

Ірина Самойленко, головний спеціаліст відділу переговорів та доступу до ринків управління Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (не повідомила про нерухомість вартістю майже 3,9 млн грн та фінансові зобов’язання на користь банку на понад 3 млн грн),

Олександр Холін, директор філії Держпідприємства «Укрдержбудекспертиза» у Херсонській області (не задекларував корпоративні права у підприємстві з розміром внеску понад 5,3 млн грн).

Нагадаємо, 28 жовтня КСУ оприлюднив рішення, яким електронне декларування в Україні фактично було ліквідоване. НАЗК вимушено закрило доступ до електронних декларацій.

Зеленський скликав термінове засідання РНБО. Він доручив зареєструвати у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає "відновлення доброчесності конституційного судочинства в Україні". Крім того, уряд зобов’язав НАЗК відновити доступ до реєстру електронних декларацій.

Після цього президент подав до парламенту проєкт закону, що передбачає повернення відповідальності за недостовірне декларування та розпуск складу суддів КС.

У Раді також зареєстрували законопроєкт за співавторством голова ВРУ Дмитра Разумкова, який відновлює дії окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу.

Проєкт має тільки одну статтю, яка затверджує відновлення дію пунктів закону "Про запобігання корупції" - це, зокрема, регулювання діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) та механізм перевірки декларацій чиновників. Також проєкт закону пропонує відновити статтю 366-1 КК про кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.

Народні депутати збирають підписи за відставку суддів Конституційного Суду, а 5 листопада голова Конституційного Суду Олександр Тупицький заявив, що члени Національного агентства з питань запобігання корупції залякували суддів КС.