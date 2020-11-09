"Слуга народу" пообіцяла оприлюднити результати опитування Зеленського після оголошення усіх підсумків місцевих виборів

Партія "Слуга народу" заявила, що підрахунок результатів опитування президента Зеленського, яке проводилося в один день з місцевими виборами, вже завершився.

Його підсумки оприлюднять після того, як по всій країні оголосять результати місцевих виборів. Про це йдеться на сторінці "Слуги народу" у Facebook.

У партії також пояснили опубліковані в соцмережах стоси з анкетами опитуванням. Зазначається, що для опитування листків було надруковано більше, ніж використано.

Фото: Telegram Олексій Гончаренко

"Можливо, на «сенсаційних» фотографіях у Facebook маємо саме такі, зайві бланки. Адже на світлинах чітко не видно, що то заповнені анкети з цього опитування. Серед купи якихось квитанцій та листів з облікових журналів, інших аркушів паперу бачимо декілька бланків, дійсно схожих на анкети. Це можуть бути пошкоджені бланки або ж узагалі надруковані кимось копії анкет. Жодних печаток чи позначок на них не видно. Такі анкети можна було роздрукувати спеціально на будь-якому принтері", - заявили "слуги".

Нагадаємо, що 13 жовтня президент Зеленський оголосив про проведення всеукраїнського опитування у день виборів. Він зазначив, що це будуть "п’ять важливих запитань про те, що ми обговорюємо на вулиці, на кухні та в інтернеті, про що сперечаємося з друзями, батьками чи таксистами, про те, що раніше в нас ніколи не питали". Перше питання Зеленський озвучив 14 жовтня, згодом в Офісі президента назвали всі п’ять запитань. Також в ОП наголосили, що анонсоване опитування не матиме прямих юридичних наслідків.

У Комітеті виборців України наголосили, що проведення всенародного опитування в день голосування не передбачене Виборчим кодексом.

18 жовтня з'явилися нові деталі про формат проведення опитування президента. Відповідно до документа, який є в розпорядженні LB.ua, біля виборчої дільниці стоїть волонтер і проводить опитування серед виборців, що виходять з дільниці. Опитування виключає будь-яку агітацію та проводиться виключно серед охочих. Виборець отримує та заповнює анкету й опускає у коробку для опитування. Кожен волонтер одягнений у маніжку, що брендована логотипом та назвою опитування.

Структура мережі опитування включає обласних координаторів, регіональних координаторів і волонтерів опитування. Фінансувала проведення партія "Слуга Народу".

Міністерство внутрішніх справ закликало українців не вчиняти будь-яких насильницьких дій щодо волонтерів, які мали проводити опитування.

На проведення всеукраїнського опитування мали витратити понад 100 мільйонів гривень. Спікером кампанії став шоумен Артем Гагарін.

Заступниця керівника фракції "Слуга Народу" Євгенія Кравчук обіцяла, що результати опитування оприлюднять 26 жовтня.