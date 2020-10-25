Артем Гагарин: «Идея опроса принадлежит Президенту. Партия за это заплатила»

С Артемом Гагариным мы встретились поздним вечером накануне дня Х и говорили о настоящих целях опроса, финансовой стороне, репрезентативности, целесообразности и о политике, с которой он настойчиво просит его не ассоциировать.

“У меня есть понимание, как донести людям иногда сухую и тяжелую информацию. Это я и сделал”, – говорит он о своей менеджерской роли в общении в интервьюерами – людьми, которые встречали вас возле участков в белой манишке с черной надписью “5 питань від президента”. “Мы уходили от любых цветов. Куда уже больше перестраховываться?”, – добавляет.

Шоумен и руководитель авторской группы “95 квартала” Артем Гагарин (настоящее имя – Артем Михайличенко) впервые соприкоснулся с большой политикой в прошлом году, став ведущим дебатов между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко на “Олимпийском” . Спустя полтора года один из авторов “Квартала” вернулся в публичную плоскость как спикер президентского опроса. Говорит, вызвался сам в качестве волонтера (“Это не история про бабки”, – утверждает он), но известному шоумену отвели более эффективную роль – коммуникационную.

Фото: Олег Батрак, tochka.net

«Есть социологическая компания, которой заказали опрос»

Как вы стали спикером кампании “5 вопросов президента”? Кто вас пригласил и как все складывалось изначально?

В проект я зашел очень просто: обратился в партию как волонтер после того, как «Слуга Народа» предложила взять на себя все организационные моменты. Не секрет, что я был ведущим на...

Дебатах (президентских дебатах 2019 года между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко - С.К.) на Олимпийском стадионе.

Да. Есть какие-то моменты, которые я поддерживаю внутренне и мне хочется помочь. Не только своим, но и стране. Поэтому я пришел и сказал, что готов быть волонтером. Мне сказали: волонтером нет, мол, я - медийная личность, меня можно использовать более эффективно - предложили взять на себя функции спикера.

Мы записали девять роликов - два вступительных и семь обучающих, где рассказали нашим так называемым интервьюерам полную инструкцию: от правил проведения опроса до того, как они должны быть одеты, когда приходят на участки; что делают на участке; на какие вопросы отвечают/как реагируют на провокации. Из-за того, чтобы много фейков, мы готовили их к разному. Но основной упор был на законности. Честность, законность, безопасность.

Вы сказали, что присоединились к инициативе после того, как о ней заявил президент Зеленский, - то есть 12 дней назад.

Партия приняла решение где-то 20 числа.

Фото: КП

Об инициативе президента вы узнали из средств массовой информации или ранее, по своим каналам?

Мне Владимир Александрович не звонил, не говорил. Но я слышал о том, что теоретически такое может быть.

От кого слышали?

Ну как от кого слышал? Вы хотите, чтобы я вам все тайны выдал?

Я хочу, чтоб вы без шуток отвечали на серьезные вопросы.

Я не являюсь членом партии, не принимаю участия в выборах, но у меня много друзей, знакомых в “Слуге народа”.

Это понятно. Весь бывший «Квартал».

Не только. На самом деле, о таком инструменте говорили еще во время президентской кампании. Для меня не было секретом, что народовладдя - одно из приоритетных направлений Владимира Александровича. Поэтому для меня это не стало каким-то шоком, я не воспринимаю это так, как звучит с экранов: мол, это - референдум, причем в плохом понимании этого слова.

Референдума быть не может - соответствующий закон до сих пор не принят.

Да, я понимаю. Говорю же: это - не референдум. Это - опрос.

Вы несколько раз говорили о себе во множественном числе: «Мы сделали», «Мы записали ролики». «Мы» - это кто? С кем в команде вы работали по подготовке данного процесса?

Во-первых, видео-команда, видео-продакшн.

Это - техника. Кто был мозговым центром?

Смотрите, есть президент. Есть - партия «Слуга Народа». И есть социологическая компания, которой заказали этот опрос. По роликам я начал работать с представителями социологической компании.

Как она называется?

Пусть вам об этом скажут представители партии «Слуга Народа» - они заказчики, у них свои договоренности. У нас есть договор о неразглашении этих моментов. Я думаю, они обо всем расскажут даже раньше, чем будет опубликован отчет партии, где станет понятно, сколько кому заплатили.

Фото: КП

Заместитель главы фракции “СН” Евгения Кравчук заявила, что в ближайшее время ответы на все вопросы, в том числе, о финансировании “прозвучат официально”. А вы, официальный спикер этой кампании, киваете сейчас на представителей партии. Это пинг-понг у вас такой? В чем проблема просто сказать название социологической службы, проводящей опрос?

Партия - заказчик этой кампании. Я - спикер самого процесса. Я больше коммуницирую - при помощи видео-общения - с интервьюерами. Завтра (25 октября - С.К.), насколько смогу, буду ездить по Киеву. С утра проголосую, поучаствую в опросе на участке и буду передвигаться по Киеву, доносить СМИ информацию, касаемую нашего опроса. В 21.00 у нас пресс-конференция. Мы приглашаем журналистов, чтобы на примере одной из локаций (у нас их 10 в Киеве) показать, как будет происходить подсчет (результатов опроса - С.К.).

Вступительные и обучающие ролики вы записывали по ТЗ, которое предоставили социологи, или вы сами принимали непосредственное участие в его разработке?

Естественно, мне дали информацию, которую мы можем озвучить. Над этим серьезно поработали юристы, чтобы мы ничего не нарушили, не ущемили чьих-то прав, чтоб нас не обвинили в агитации. Скажем, учитывали все риски и варианты. За опрос отвечает соцкомпания, моя задача - как коммуникатора - как можно лучше донести все интервьюерам.

Правильно ли я понимаю, что всю сетку - областных, региональных руководителей…

Да, формировала компания, которая проводила соцопрос.

«Это большой, ответственный, но эксперимент»

«Согласился помочь в координации и обучении интервьюеров для опроса», - написали вы в Instagram. Честно скажу, никогда не думала, что для подготовки политического интервью, мне придется шарится – простите за глагол - по Instagram. Спасибо, что не по тик-току.

Однако, чтобы помогать в обучении, нужна соответствующая квалификации, коей у вас, извините, нет.

Ну, я сразу сказал, что есть разработанные инструкции, я снял на них видео. Наверное, неслучайно в институте я выбрал профессией менеджмент. Это и есть как раз коммуникация, организация. У меня есть понимание, как донести людям иногда сухую и тяжелую информацию. Это я и сделал. Понятно, что компания (социологическая - С.К.) проводила с этими людьми отдельные тренинги. Но вы же прекрасно знаете, сколько раз нужно повторить людям, и при этом я уверен, что все равно будут какие-то моменты…

Фото: Олег Батрак, tochka.net

Сами вы разобрались во всех тонкостях?

Чтобы провести опрос, необязательно быть профессиональным социологом.

Функция опроса: не нарушить никакие правила, не нарушить закон. Донести. Волонтер стоит с боксом, к нему подходит человек, он передает ему нашу анкету. Человек ее заполняет. У него есть четкая инструкция: не подсказывать, не говорить свое мнение. Он - просто интервьюер, без возможности задавать вопросы, агитировать. Даже на участок заходить нельзя. В случае дождя или урагана - максимум на крыльцо, постояли и ушли. Или переждали в другом месте и вернулись.

Есть много разных мелочей, нюансов, о которых мы постоянно говорили. Слышал, что якобы интервьюеры будут стоять на входе в избирательные участки. Но я бы сказал, что они будут стоять на выходе. Локация одна и та же, но у интервьюеров четкое понимание, что они на выходе. И опрашивают только тех, кто уже проголосовал, кто сделал свой выбор. Чтобы не было никаких манипуляций.

Подождите, но кто-то из представителей партии говорил о том, что людей могут опрашивать, пока они стоят в очереди на участки.

Правила для интервьюеров четко сформированы: опрашивать людей после того, как они проголосовали и вышли. Кто-то может сам подойти сказать, что уже проголосовал.

То есть людей они не агитируют? Не зазывают?

Нет-нет. У них нет баннеров, транспарантов.

Как, например, избежать повторного голосования на другом участке? Волонтер не может этого проверить - паспорт не требует.

Люди стоят на участке, лицом к входу/выходу. Он видит, кто туда входит и кто выходит. Но я, конечно, совру, если скажу, что мы проводили тест на зрительную память людей.

Фото: Макс Требухов

Вы знаете, что такое “карусели”?

Наслышан.

“Карусель” - перемещение голосующих с одного участка на другой.

Погрешность существует в любом соцопросе. Думаю, это та погрешность, которая будет. Не думаю, что будет планомерный вброс. Это все же большой, ответственный, но эксперимент. Не думаю, что человек, который приехал, даже “по карусели”, будет заходить на участок, там ждать, потом выходить, чтобы поучаствовать в нашем опросе. Главное в этой истории, что она добровольная. Рассчитана на то, что человек увидит, подойдет, поучаствует.

Вы несколько раз упомянули анонимную социологическую компанию.

Пока анонимную. Все объявится, не переживайте.

А кто об этом должен объявить? Вы - спикер проекта. В чем проблема сказать, что за компания. В чем тайна?

Не я договаривался с заказчиками. Пока такая договоренность. Я не вправе ее нарушать. Возможно, будут изменения.

С кем именно из партии у вас такая договоренность? С Александром Корниенко? Евгенией Кравчук?

Мы общались по этому поводу с Корниенко.

Последние три недели он провел в тяжелой борьбе с ковидом.

Мы проговаривали все в телефонном режиме.

Насколько мне известно, он участвовал на первом этапе совещаний, пока еще был здоров. После госпитализации от процесса практически дистанцировался.

Со мной на разговор выходил именно он. Во-первых, он - глава партии, во-вторых, у нас нормальные отношения. Он мне симпатичен как человек, он классный. Я знаю его еще со времен парламентской кампании.

И с ним вы договорились, что название компании, которая проводит опрос, озвучит он либо кто-то другой из партии?

Да. Он. Я понимал, что будут задавать этот вопрос, но я не могу.

…Идея опроса принадлежит Президенту. Партия за это заплатила. А проводит та самая соцкомпания.

Фото: Макс Левин

Чье имя нельзя называть, понятно. Согласно инструкции, сколько у вас человек на участке?

В Киеве по два. В других городах - по одному.

Сколько всего в стране участков, напомните?

Более 27 тысяч.

29500 + спецучастки. Но их не так много. Вы призывали в Instargram людей записываться в волонтеры. Сколько записалось? Сколько будут принимать участие как волонтеры?

Непосредственно за формой я не слежу. Это координирует соцкомпания, она ведет набор волонтеров. Правильно их называть интервьюеры, потому что они не волонтеры. Но хочу сказать, что точно берут не всех подряд.

Вы знаете цифру, сколько людей будут в день выборов задействованы на участках по всей стране?

Точную цифру могу сказать уже на брифинге в воскресенье, в 21:00.

Но даже если исходить из простой математики, потребуется минимум 30 тысяч человек. Невозможно закрыть такое количество волонтерами за 12 дней.

“Если сильно захотеть, можно в космос полететь”. Гагарин.

Вот, давайте не надо, а?

Мы стараемся. Наша работа - сделать все по-максимуму. Еще раз повторю: это эксперимент. Мы сейчас не говорим, что хороший. Но важный. Возможно, он станет началом того народовластия, о котором говорил Владимир Александрович. Ошибки будут, с этим никто не спорит.

Мы понимаем, что, возможно, не доедем в глухие села. Мы сталкиваемся с тем, что кто-то не пользуется телеграмом. У кого-то даже смартфона нет. Есть отдельная инструкция, как коммуницировать с людьми в таких случаях.

Фото: Макс Требухов

Какая у вас готовность к открытию участков? В инструкции написано, что человек должен прибыть на место в 7:45.

Больше вам скажу. Он должен до этого и коробку проклеить, чтобы на ней клей высох, и расписаться на ней.

Коробки уже разобрали?

На данный момент (интервью записывалось в 22.00 субботы - С.К.), по нашим интервьюерам все готово на 80%.

Сколько это людей по количеству конкретно? Хотя б приблизительно?

Я могу переспросить, но не факт, что мне скажут, сколько конкретно этих людей. Думаю, завтра к моменту открытия я смогу это сказать.

Известно ли вам, в какую сумму обойдется опрос?

Слава Богу, я не имел никакого отношения к финансовой части - соцкомпанию непосредственно оплачивает партия. Даже когда мы говорили о моем гонораре за участие в этом, я сказал, что пришел как волонтер, поэтому оплата не требуется. Это не ивент, который я проведу как ведущий.

Сколько вы зарабатывали за ивент до коронавируса?

3000 долларов. Но со мной еще работает авторы и звукорежиссер. Есть еще менеджер и директор. То есть это не чисто мой гонорар, если на то пошло.

Что-то мне кажется, что вы себя прибедняете. У вас есть бренд, вы - представитель «95 квартала». Уже как минимум на этом можно наваривать.

Наваривать это хорошо (смеется - С.К.). Мы же еще параллельно с супругой занимаемся ивентом.

Ивент-агентство, да.

Ивент-агентство. Мы были отдельной от «Квартала» структурой. Потом нас пригласили развивать это направление в «Квартале», и мы стали его частью. Даже не знаю, плюс это или минус. Потому что после политики нам стало сложно, есть какое-то предвзятое отношение.

Фото: Олег Батрак, tochka.net

"Мы, конечно, хотим покрыть все, но понимаем, что это невозможно"

Региональные координаторы как-то причастны к партии «Слуга Народа», связаны с ней?

Насколько я знаю, нет. Но кто-то скажет, например, что я тоже причастен к партии. А это не так.

То есть членами партии они не являются?

Нет. Это точно. Они не члены партии и не кандидаты. Это была бы агитация.

Сколько вы платите волонтерам за участие?

Я ничего не плачу.

Какая сумма выделена? 1250 гривен?

Нет. 800 гривен. Это - та цифра, которую я слышал. Что-то я уже разоткровенничался в разговоре. Это цифра, о которой я слышал, но контрактов я не видел. Поэтому на 100% сказать не могу. Для меня этот проект, эта не история про бабки.

…Два человека на участке будут только в Киеве. Это уже цифра меньше. Плюс будут покрыты не все участки. Мы, конечно, хотим покрыть все, но понимаем, что это невозможно. Поэтому говорить о цифре еще рано. Но она точно будет в отчете.

Историю с оплатой комментировала Евгений Кравчук. Сказала, что деньги дадут дословно «українські меценати». Я сейчас не спрашиваю, откуда партия берет деньги, но это порождает подозрения с прозрачностью всей этой историей. Деньги-то немаленькие.

Я понимаю, к чему вы ведете. Я читал, смотрел эфиры, даже фамилии какие-то назывались. Что я знаю: деньги партийные, это 100%. Где берет партия? Извините, я этого не знаю. Задайте этот вопрос Корниенко.

Фото: Тарас Лівий Опитування на виборчій дільниці 462006 у Львові

Еще один важный вопрос: как считать? Как соблюсти репрезентативность опроса?

Я понимаю вопрос. Смотрите, все-таки, я спикер больше по самому процессу, по тому, как все будет происходить. Результаты опроса буду объявлять не я, а, скорее всего, Александр Корниенко.

Хорошо. Вернемся к инструкции. Вот заканчивается у интервьюера рабочий день. Он опломбирует свой бокс и дальше что?

Смотрите, я вам сказал, что партия – заказчик этого опроса. Я помог интервьюерам с правилами, как себя вести в той или иной ситуации. Социологическая компания собрала этих людей, провела опрос, все сделала. Отдали результаты партии. Что партия дальше с ними будет делать, я не знаю. Это мы услышим от партии.

По поводу того, как будет подсчитываться. Мы хотим провести все честно. Что я для этого сделал? Для безопасности эта коробка опломбирована. Вскрывается на самом участке, в месте подсчета голосов - их в Киеве 10. На одном из них, как я говорил, и будет проводиться пресс-конференция.

Как из регионов коробки будут доставлять?

В регионах свои места подсчета. После того как подсчитают, они заполняют, так сказать, протокол, заполняют его, фотографируют, отправляют в чат-бот, и в Киеве у социологов уже есть информация.

А региональные отделения партий участвуют в подсчете? Может, помещения для подсчета предоставляют?

Я говорю, что нет. Но знаете, все равно будут говорить, что помещение принадлежит тому-то, и он сдает его в аренду. А у нас, особенно в маленьких городах, все кому-то принадлежит.

В общем, так и есть. Президентский опрос затевался еще и с той целью, чтобы повысить явку молодежи на выборах. Это официально признавали спикеры “СН”. Какую вы прогнозируете явку и как думаете, удастся ли повысить ее за счет опроса? Если да, то насколько?

Это все-таки гипотезы больше разных политических экспертов, спикеров ток-шоу. Я думаю, на явку, наверное, повлияет погода, как обычно.

Фото: Олег Батрак, tochka.net

Погода будет нормальная. Какую вы прогнозируете явку?

Чего бы мне прогнозировать явку?

Спрашиваю просто.

Мое мнение, этот опрос больше повысит ответственность людей.

За что? Каким образом?

Ну, приятно, когда к твоему мнению прислушиваются, правда? Это моя позиция: президент впервые начал интересоваться у людей напрямую...

Серьезно?

Это мое мнение. Я живу в этой стране 35 лет (за исключением тех двух, что жил в другой).

Как и я. И если мне не изменяет память, в 2000 году один из пяти вопросов, который выносится сейчас президентом на обсуждение, уже фигурировал на референдуме.

Да, о сокращении количества депутатов до 300 уже спрашивали. Я понимаю, о чем вы говорите.

Видите.

Это вопросы, которые интересуют президента. Это его идея провести этот опрос и задать именно эти вопросы.

А что там с явкой? Я не получила ответ. Как вы думаете, насколько повысится явка, особенно молодежи?

Ну, честно, блин, я не знаю.

Но вы же спикер.

Кто вам сказал, что это должно повысить явку? Вы от меня слышали такую фразу?

Я вам сослалась на депутатов «Слуги народа», которые комментируют все это в эфирах.

Так спросите у депутатов «Слуги Народа», раз это их мнение. Кто так говорил, тот пусть и отвечает. Я так не считаю. У меня другая история. На явку повлияет коронавирус. И все эти ролики, когда криворожские СМИ, например, (я сам из Кривого Рога и подписан на несколько пабликов) говорят, что дедушкам и бабушкам нужно приходить голосовать до 17:00 голосовать, а молодежи с 17 до 20. Чего там папа с сыном (имеются в виду Юрий и Александр Вилкулы - С.К.) только не придумали. Работают на понижение явки, наверное.

Но точно я не могу рассказать. Наверное, завтра, когда у нас будет цифра по количеству людей, которые поучаствовали в опросе, тогда можно будет понимать, насколько нам это удалось. Но только завтра.

Фото: Макс Требухов

"Большинство людей ответит «да», «за». А почему нет?"

Давайте немного философски поговорим об этих вопросах. "Почую кожного", "хвилює кожного" - мы уже это проходили. Хочу выяснить ваше отношение к предлагаемым вопросам.

«Почую кожного» - это другой дядя.

Неважно, слоган хороший был, на самом деле.

Я обожал этого человека за то, что он давал нам работу, такие ляпы выдавал (смеется - С.К.). Но не будем углубляться.

Зеленского так не спародируешь, это правда.

Нет. Хочется, чтобы быстрее вышел концерт, который сегодня записывали. Там такая крутая песня Евгения Кошевого, он поет ее про Владимира Александровича и про то, как в последнее время одна политическая сила теребит тему по поводу рояля.

Ну да. Для мочилова Петра Алексеевича и партии «Европейская Солидарность».

Там про них даже не вспоминается. Просто во время президентской кампании меня как человека, который имеет отношение к написанию сценариев, немного цепляло то, как фразы выдергивали из контекста или меняли их, чтобы выглядело более правдоподобно.

А как Кошевой может стебать Зеленского, если президент до сих пор вычитывает сценарии?

Нет. Нет.

Не вычитывает?

Не.

Перестал уже?

Это миф какой-то.

Как же, Елена Кравец такое говорила.

Я не слышал этой цитаты. Но сейчас на 100-200-300% ничего не вычитывается. Да и тогда не вычитывалось. Наоборот, во время первых концертов мы хотели так сильно показать...

Какие вы независимые?

Как мы шутим про президента. Мы шутили и понимали, что с шутками слегка перебор.

Фото: Олег Батрак, tochka.net

После хора Веревки (хор Веревки перепел песню “Горіла хата…” по случаю пожара у Валерии Гонтаревой - С.К.) уже ничего не может быть перебором.

Это ваше мнение.

Хорошо. Почему у вас не сложилось с Сумской областью?

Что именно?

Не я ж собиралась по мажоритарке баллотироваться.

Никто там не собирался.

Неправда. Вы собирались. Я, правда, не знаю причину, по которой вы не дошли до конца, но вероятность такая была.

Если вы хотите поговорить обо мне, мы можем отдельно сделать с вами интервью, пообщаться.

Мы уже с вами общаемся. Я спрашиваю, что не получилось с мажоритаркой в Сумах?

Меня могли рассматривать, но я себя в этом не рассматривал. Так сложилось, что в ту область я приезжаю, наверное, лет 10. Сначала в Яготине были какие-то концерты, потом с моим ивент-агентством мы делали огромные фестивали на 150 тысяч человек (в этом году не делала из-за коронавируса). Наверное, кому-то пришла в голову идея, пусть кандидатом будет Артем. Мол, его так знают.

И почему не сложилось?

Артем подумал и понял, что это чуть-чуть не его история. Артем - очень энергичный парень. Я представил себе, как это ходить на заседания в Верховную Раду, сидеть там часами…

Скичко втянулся. Тоже был инстаграмным мальчиком, а стал вроде неплохим депутатом. Но вернемся к философии вопросов. Вы, конечно, не пересічний українець, тем не менее. Первый вопрос касается пожизненного заключения за особо крупные коррупционные деяния. Объясните потенциальному участнику опроса “особенно крупные размеры” - это сколько?

Не я же формулировал этот вопрос.

Вы не принимали участия в разработке вопросов?

Нет.

Фото: Макс Требухов

Мы с вами два потенциальных участника опроса. Что такое коррупция в особо крупных размерах, за которую нужно давать пожизненное?

Большинство людей ответит «да», «за». А почему нет? Над механизмами этого дальше должны работать депутаты или кто там.

Вы сами для себя анализировали эту историю?

Я не помню, но в законодательстве же есть определение размеров и какие из них особо крупные.

Есть, для должностных лиц 650 необлагаемых минимумов в том случае, если чиновник категории А. А если это чиновник не категории А или вообще не чиновник… Это странный вопрос. Юридически неграмотно написанный. В Украине пожизненное можно получить по порядка десяти статьям Уголовного Кодекса. Среди них - геноцид, нарушение военной присяги, фальсификация лекарственных средств, террористический акт, повторное изнасилование ребенка до 14 лет и так далее. А коррупция в особо крупных размерах - это либо сознательная манипуляция, либо невежество. И то, и то - плохо.

Сумму же могут еще поменять, правильно?

Причем тут сумма? Когда ты у людей что-то спрашиваешь, нужно спрашивать конкретно, чтобы человек понимал, за что он высказывается.

А как вы сформулируете этот вопрос, чтобы он влез в этот наш опросник?

Это вопрос к тому, кто его формулировал.

Как это сделать со всеми моментами?

На выборах как-то юридически это формулируют.

Вопрос не совсем ко мне.

Вам не кажется это шарлатанством? Формулировка вопроса заведомо юридически некорректная.

Может, я где-то в душе какой-то романтик, но нет.

Вы знаете, в каких странах есть пожизненное за коррупцию?

Да, я видел эту статистику. Там другая фишка. Там даже есть смертная казнь.

В Китае, в Иране. В Китае одно из самых суровых коррупционных законодательств. За последние годы там лишили жизни более 10 000 китайских чиновников, сотни тысяч загремели в тюрьму.

Хотел сказать супер, но после того, как убивают людей, я не очень хочу это слово применять. Но, вообще, честно, мне бы хотелось, чтобы это заработало.

Фото: chesno.org

"Я пришел, когда вопросы были сформулированы"

Это мне напоминает ситуацию, когда Владимир Зеленский на пресс-конференции говорит: “Выйдите на улицу и спросите у 10 прохожих, преступник ли Иванов?” Мы про правовое государство сейчас?

Цель опроса - спросить у людей, что они думают по этому поводу. А дальше мы с вами зашли в какие-то философские дебри.

Это не философские дебри.

Я спикер по процессу, а не по вопросам. Я пришел, когда вопросы были сформулированы.

Второй вопрос касается свободной экономической зоны на Донбассе. Вы понимаете, что такое свободная экономическая зона?

Ну опять же, Сонь...

Если вы не можете ответить, то чего вы ждете от бабушки Гали в селе? Это не манипуляция, по-вашему?

Я ожидаю, что бабушка выйдет, скажет, что это другой режим налогообложения. Я верю в наших бабушек. Я оптимист! Я не хотел бы рассуждать, потому что мы сейчас дойдем до вопроса про каннабис.

Не дойдем. С вопросом про каннабис как раз все понятно. Я не понимаю, зачем спрашивать украинцев относительно использования гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом. Конечно, все скажут «да», только он не работает, и от этого работать не начнет. Понимаете?

В этих вопросах есть какая-то логика.

Какая? Я пытаюсь понять.

Может быть, мы сейчас с вами и не поймем.

Вы серьезно?

Я не о том. Президент, когда формулировал эти вопросы, он что-то вкладывал в них. Человек об этом думал, прорабатывал, советовался.

Фото: Макс Требухов

Пожизненное за коррупцию, каннабис, СЭЗ на Донбассе - это простое голосование в 226 голосов. Зачем выносить на всеобщее обсуждение вопрос, на который и так все скажут “да”, тратить партийные деньги, если можно все решить парламентским голосованием? Зачем этот весь сыр-бор?

Я не знаю. Возможно, это инструмент, чтобы апеллировать к депутатам.

К своим же депутатам? У президента теоретически 242 депутата.

Вы так сейчас говорите, как будто они ручные.

Подразумевается, что они его поддерживают во всем. У меня завершающий вопрос.

Ура! Мне неприятно, когда углубляемся вот в эту всю историю.

Вы не разбираетесь в вопросе, вот вам и неприятно. Но вы стали публичным спикером, лицом этой кампании, все шишки в публичной плоскости посыпятся, в том числе, и на вас. Гораздо проще быть подкованным, чем через запятую объяснять, что это не ваша сфера ответственности.

Ладно. Вы будете за «Слугу Народа» голосовать?

Я не могу вам это сейчас сказать.

Интервью выйдет, когда закроются избирательные участки.

Я уже вас боюсь.

Кто возглавляет список «Слуги народа» в Киевсовет?

Это допрос? Следующий вопрос, где находится Приорка? (смеется - С.К.). Кулеба возглавляет список в Киевсовет.

Вы в каком районе будете голосовать? В Шевченковском?

Я голосую на Минском массиве.

Фото: Олег Батрак, tochka.net

Кто у вас список возглавляет ?

Я могу плавать в этом вопросе. Жена вообще сказала, что не пойдет голосовать, поскольку не знает местных политиков. Я думаю, в таком случае надо голосовать за партию и мэра.

В фейсбуке ходит шутка, о том, кто вообще из друзей не баллотируется. Такое ощущение, что на выборы пошли все. Раньше голосовали просто за партию, и все. А сейчас нужно и за партию, и за конкретного человека, поэтому все и ведут агитацию. Из-за этого путаешься в фамилиях и во всем. Это тяжелые выборы. В плане того, что даже листать ленту фейсбуке это ад.

Это местные выборы. И важно знать своего кандидата для того, чтобы у него завтра спрашивать насчет парадного, лампочек, дорог. В условиях децентрализации это важно. И вот та логика голосования, о которой вы говорите, сейчас неприемлема.

У меня ОСББ в доме, по поводу лампочек и всего остального парадного я буду спрашивать с него. В более глобальных масштабах, мне кажется, что тут более важен мэр.

Без горсовета нет.

Я знаю, что без большинства он не настолько весомая фигура. Но я надеюсь, что к местным депутатам я не буду по поводу лампочек обращаться.

Имя Евгений Вандин вам что-то говорит?

По Оболони баллотируется?

Да, первый номер.

У там есть пару знакомых. Например, баллотируется Алена Антонова, жена одного из наших авторов. У них ситуация такая, что они приехали в Киев и попали под “Элита-центр”. Она была прямо сумасшедшая активистка, добилась выделения им квартиры. Они ходили, митинговали, протестовали. Она объединила большое количество людей. И это очень круто, что такие люди есть. За ней пойдут, потому что она про дело.