Голова МЗС Угорщини у день виборів в Україні підтримав одну з партій (оновлено)

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у неділю закликав угорців Закарпаття підтримати на місцевих виборах політичну силу КМКС "Партія угорців України".

Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.

"Єдина угорська партія, КМКС, балотується на вступ до Закарпатської обласної ради, і було б погано, якби угорці залишились без представництва на рівні області", - зазначив Сійярто.

Він також закликав підтримати на виборах мера Берегового чинного міського голову Золтана Бабяка.

"Не випадково багато поглядів прикуто до Берегово, оскільки мер Золтан Бабяк зробив чудову роботу, було б добре, якби він міг продовжувати", - написав міністр.

Сійярто повідомив, що жителі Закарпаття, які перебувають на території Угорщини, можуть перетнути кордон для голосування і повернутися назад без зобов'язання проходити 14-денний карантин.

Оновлено. У Міністерстві внутрішніх справ України наголосили, що пряма агітація у день виборів є недопустимою. Про це йдеться у заяві на сайті МЗС.

"У день голосування на місцевих виборах в Україні угорська сторона вдалася до прямої агітації за партію угорців - Товариство угорської культури Закарпаття. МЗС України глибоко засмучене, що у такий спосіб офіційний Будапешт нахабно підтвердив своє пряме втручання у внутрішні справи України і завдав підступного удару послідовним зусиллям України конструктивно вирішити наявні в українсько-угорських відносинах проблеми", - йдеться у повідомленні.

У МЗС наголосили, подібні "підказки" виборцям порушують законодавство України і не залишають українській стороні іншого вибору як жорстко реагувати на такі кроки відповідно до усталеної міжнародної практики та законодавства.

Нагадаємо, раніше у МЗС України заявили, що неодноразово фіксували ознаки політичної агітації державними службовцями Угорщини, які відвідують Закарпатську область, і звернулися до правоохоронців із проханням дати правову оцінку цим діям.