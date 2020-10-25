​У Києві затримали спостерігача від однієї з політичних партій за підозрою у підкупі виборців

У Києві поліція затримала спостерігача від однієї із політичних партій, який мав так звані "списки" з даними громадян, які мали б віддати свій голос за конкретного депутата.

Про це повідомляється на сайті Нацполіції.

До чергової частини надійшло повідомлення від громадянина про те, що на вулиці Бальзака невідомий, ймовірно, здійснює підкуп виборців. Аби перевірити дану інформацію, на місце події прибула слідчо-оперативна група територіального управління поліції.

Правоохоронці опитали заявника та встановили особу причетну до правопорушення:

"З’ясувалось, що спостерігач від депутата обіцяв перерахунок коштів на банківські картки виборців за їх «голос» на користь конкретного кандидата. Ми затримали чоловіка у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. При собі він мав списки з персональними даними громадян. Поліцейські вилучили виявлені речові докази на місці події, у тому числі гроші та канцелярію». Зібрані відомості за цим фактом внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - повідомили в поліції.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 160 (підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму) Кримінального кодексу. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

Нагадаємо, раніше на Херсонщині виявили схему підкупу виборців через зміну адрес проживання.