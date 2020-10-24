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На Херсонщині виявили схему підкупу виборців через зміну адрес проживання

За вказівкою організаторів, виборці взагалі не мали приходити на дільниці.

На Херсонщині виявили схему підкупу виборців через зміну адрес проживання
Фото: 112

Служба безпеки України викрила на Херсонщині факт масового підкупу громадян для штучної зміни адреси проживання напередодні місцевих виборів. Про це інформує сайт відомства у суботу, 24 жовтня.

Оперативники спецслужби встановили, що місцева мешканка діє в інтересах одного із кандидатів на посаду голови об’єднаної територіальної громади, яка знаходиться у курортній зоні. 

Після того як у Державному реєстрі виборців з’являлась інформація про зміну адреси, обіцяну винагороду переводили громадянам на банківські картки. Правоохоронці задокументували, що за цією схемою встигли змінити адреси понад 200 осіб.

За вказівкою організаторів, виборці взагалі не мали приходити на дільниці. Члени комісії самі планували кинути ці бюлетені в урну та штучно збільшити кількість голосів за необхідного кандидата.

Жінці повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 160 (підкуп виборця) та ч. 1 ст. 158 (надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або фальсифікація виборчих документів) Кримінального кодексу України.

Жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльність на строк п’ять років.

Нагадаємо, у Борисполі затримали 27-річного чоловіка, який організував мережу підкупу виборців за 500 гривень. Напередодні СБУ повідомила, що на Закарпатті викрили схему підкупу виборців по 1000 гривень за голос.

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