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У Рівному підпалили Mercedes кандидата в депутати облради від "Слуги народу"

Андрій Карауш очолює "Рівнеоблводоканал".

У Рівному підпалили Mercedes кандидата в депутати облради від "Слуги народу"
Фото: rv.npu.gov.ua

У Рівному підпалили автомобіль, який належить кандидату в депутати обласної ради. Про це повідомили в обласній поліції.

Інцидент стався близько 4 ранку у суботу, 24 жовтня, на вулиці Клима Савури.

“Транспортний засіб «Mercedes-Benz CLS 350» належить 44-річному рівнянину — директору комунального підприємства та кандидатові у депутати до обласної ради. Легковик був припаркований у дворі багатоповерхівки за місцем проживання власника”, - йдеться у повідомленні.

Вогонь знищив бампер та моторний відсік автомобіля. Із місця події криміналісти вилучили пластмасову ємність із залишками паливно-мастильних матеріалів.

За інформацією місцевого видання VSE, авто належить директору "Рівнеоблводоканалу" та кандидату №1 до обласної ради від "Слуги народу" Андрію Караушу. Він пов'язує підпал з політичною діяльністю.

Кримінальну справу відкрили за ч.2 ст. 194 (умисне пошкодження майна шляхом підпалу) Кримінального кодексу України. 

Раніше повідомляли, що у ніч на суботу у Рівному пів сотні киян розносили газети з чорним піаром проти кандидата у мери.

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