СБУ викрила злочинне угруповання, яке за участі правоохоронців займалось рейдерством та збутом зброї

Служба безпеки України припинила діяльність організованого злочинного угруповання, яке спеціалізувалося на проведенні незаконної детективної діяльності, збуті зброї, рейдерських захопленнях та вимаганнях, виготовленні та збуті наркотиків. Про це інформує Офіс генпрокурора у суботу.
За даними слідства, до складу угруповання входили колишні та діючі співробітники правоохоронних органів, колишні бійці добровольчих батальйонів, представники кримінального середовища та працівники охоронних компаній. Ролі в ОЗУ були чітко розподілені.
“Діючі правоохоронці отримували санкції на прослуховування, а їхні спільники збували отриману інформацію. Крім цього, члени угруповання займалися продажем спеціальних технічних засобів для негласного отримання інформації та трафіку з’єднань абонентів мобільного зв’язку”, - йдеться у повідомленні.
Члени ОЗУ також збували вогнепальну зброю та вибухові речовини з ООС, займалися вимаганням коштів у підприємців та незаконним заволодінням майном.
Правоохоронці провели 45 одночасних обшуків у Києві, Харкові, Житомирі та Хмельницькому за місцями функціонування так званих охоронно-детективних компаній, місцями проживання організаторів та членів угруповання та місцями дислокації оперативно-технічних підрозділів одного з правоохоронних органів.
Вилучено спеціальні технічні засоби, в тому числі засоби анонімного зв’язку, комп’ютерну техніку та носії інформації, що використовували для отримання та передачі конфіденційної інформації, а також боєприпаси і наркотичні речовини.
Наразі двом організаторам повідомлено про підозру за трьома статтями: ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ст. 359 (Незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації), ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України.
Двом активним учасникам повідомлено про підозру за ст. 263 ККУ.
Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, у вересні уряд схвалив програму з боротьби з організованою злочинністю на п'ять років.