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СБУ викрила злочинне угруповання, яке за участі правоохоронців займалось рейдерством та збутом зброї

Правоохоронці одночасно провели 45 обшуків у чотирьох містах. Двох організаторів та двох активних учасників ОЗУ затримали.

СБУ викрила злочинне угруповання, яке за участі правоохоронців займалось рейдерством та збутом зброї
Фото: gp.gov.ua

Служба безпеки України припинила діяльність організованого злочинного угруповання, яке спеціалізувалося на проведенні незаконної детективної діяльності, збуті зброї, рейдерських захопленнях та вимаганнях, виготовленні та збуті наркотиків. Про це інформує Офіс генпрокурора у суботу.

За даними слідства, до складу угруповання входили колишні та діючі співробітники правоохоронних органів, колишні бійці добровольчих батальйонів, представники кримінального середовища та працівники охоронних компаній. Ролі в ОЗУ були чітко розподілені.

“Діючі правоохоронці отримували санкції на прослуховування, а їхні спільники збували отриману інформацію. Крім цього, члени угруповання займалися продажем спеціальних технічних засобів для негласного отримання інформації та трафіку з’єднань абонентів мобільного зв’язку”, - йдеться у повідомленні.

Члени ОЗУ також збували вогнепальну зброю та вибухові речовини з ООС, займалися вимаганням коштів у підприємців та незаконним заволодінням майном.

Правоохоронці провели 45 одночасних обшуків у Києві, Харкові, Житомирі та Хмельницькому за місцями функціонування так званих охоронно-детективних компаній, місцями проживання організаторів та членів угруповання та місцями дислокації оперативно-технічних підрозділів одного з правоохоронних органів. 

Вилучено спеціальні технічні засоби, в тому числі засоби анонімного зв’язку, комп’ютерну техніку та носії інформації, що використовували для отримання та передачі конфіденційної інформації, а також боєприпаси і наркотичні речовини.

Наразі двом організаторам повідомлено про підозру за трьома статтями: ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ст. 359 (Незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації), ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України.

Двом активним учасникам повідомлено про підозру за ст. 263 ККУ. 

Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у вересні уряд схвалив програму з боротьби з організованою злочинністю на п'ять років.

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