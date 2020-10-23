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Справа Марківа: на суді виступили захисники нацгвардійця

Захисник Марківа наголосив, що під час розгляду справи у першій інстанції сторона обвинувачення не дала йому можливості на захист.

Справа Марківа: на суді виступили захисники нацгвардійця
Фото: facebook/Oles Horodetskyy

Сьогодні, 23 жовтня, відбулось четверте апеляційне засідання у справі нацгвардійця Віталія Марківа, якого суд італійського міста Павія визнав причетним до загибелі журналіста Андреа Роккеллі в захопленому російськими окупантами Слов'янську.

Про це у Telegram повідомляє пресслужба МВС.

Зазначається, що сьогодні на суді виступали захисники Марківа по апеляційному процесу у кримінальній справі та захисник інтересів Держави Україна по апеляційному процесу у цивільній справі.

Сторона захисту, як зазначають у МВС, представила "беззаперечні докази його невинуватості".

Захисник Марківа Раффаеле Делла Валле наголосив, що Віталій зайшов у залу суду вже винним, сторона обвинувачення не дала йому можливості на захист.

"В Італії у військових злочинах звинувачують не лише гвардійця, а й всю українську демократичну націю за те, що вони боронять власну територію", - зазначив захисник.

Нагадаємо, сьогодні, 23 жовтня, в Італії відбулося четверте засідання у справі українського гвардійця Віталія Марківа. Свою позицію та докази на розгляд суду представляє сторона захисту.

міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час безпекового форуму Kyiv security forum заявив, що справа нацгвардійця Віталія Марківа - це гібридна війна.

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