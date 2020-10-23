В Італії розпочалося чергове засідання у справі Марківа

Італійський апеляційний суд розпочав чергове засідання у справі нацгвардійця Віталія Марківа. Підтримати його приїхала мама військового Оксана Максимчук.

Про це повідомила пресслужба МВС.

На засіданні також присутній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

"Ми очікуємо, що докази захисту будуть переконливі. Аргументи, які ми представили суду, запевнять в тому, що наш солдат не винний. Я розраховую на те, що це засідання, яке сьогодні відбудеться, буде доленосним і за рішенням суду вже скоро ми побачимо Віталія в Києві", - сказав глава МВС.

Аваков також додав, що захист надасть переконливі аргументи невинуватості гвардійця Віталія Марківа, що ця справа - черговий прояв російської гібридної війни.

Міністр зазначив, що з боку Національної Федерації Італійської преси з'явилася заява про погрози з України адвокату сім'ї Роккеллі Алессандрі Баллеріні.

"Ці погрози з'явилися в переддень засідання суду, а звернення про них прозвучало публічно до всіх вищих органів італійського правосуддя, за винятком прокуратури, до якої б мала подати заяву потерпіла. Це лище ще одна складова гібридної атаки на Віталія та на справу, яка розглядається сьогодні у суді. Треба говорити по суті, Віталій не винен, він жертва гібридної війни Росії!", - додав Аваков.

Нагадаємо, 30 червня 2017 року в Італії затримали старшого сержанта командира відділення батальйону ім. Кульчицького (в/ч 3066) НГУ Віталія Марківа за підозрою у причетності до загибелі фоторепортера громадянина Італії Андреа Рокеллі у Слов'янську а травні 2014 року.

Судові слухання тривають уже три роки. Торік у липні суд першої інстанції засудив його до 24 років неволі.

В Італії апеляційний процес у справі нацгвардійця Марківа розпочався 29 вересня. Наступне засідання призначене на 1 жовтня. Розгляд оскарження вироку очікували минулої весни, але через пандемію його відклали на осінь. Засідання суду в другій інстанції будуть відбуватися в апеляційному суді присяжних Мілана. Захист виступив за відкритий режим засідань з присутністю підсудного в залі.

У травні 2020 року група експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз та Київського політехнічного інституту у межах розслідування кримінального провадження Нацполіцією провела у Слов’янську слідчі експерименти про обставини загибелі італійського фоторепортера Роккелі та російського перекладача Миронова 24 травня 2014 року. Слідчі дії довели, що Віталій Марків не причетний до загибелі італійського фоторепортера.