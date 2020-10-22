ЗМІ знайшли у Пальчевського російський паспорт

Паспорт громадянина Росії Пальчевському видали 16 серпня 2006 року в паспортно-візовому відділенні Відділу внутрішніх справ по району Бібірево міста Москви.

У мережі викладені копії документів, які можуть свідчити про наявність у кандидата в мери Києва Андрія Пальчевського російського громадянства.

Про це пише "Цензор.нет".

Виходячи з оприлюднених фото, паспорт громадянина РФ Пальчевському видали 16 серпня 2006 року в паспортно-візовому відділенні Відділу внутрішніх справ по району Бібірево міста Москви.

Фото: https://censor.net/

Ще один паспорт Пальчевського, але під іншим серійним номером, визнали недійсним 13 серпня 2010 року. Його бізнесмен отримав в 2004 році, але потім загубив.

Фото: https://censor.net/

При введенні на сайті Федеральної податкової служби Росії зазначених серії та номера паспорта служба підтверджує наявність дійсного індивідуального номера платників податків.

Перевірка на сайті Головного управління РФ з питань міграції вказує на те, що документ з такими серією та номером є дійсним.

Нагадаємо, раніше Пальчевського підозрювали в наявності подвійного громадянства. Стверджувалося, що вступивши у громадянство України, він не відмовився від підданства Російської Федерації.

У 2010 році група нардепів від БЮТ направили в Кабмін депутатський запит.

Тодішній віце-прем'єр-міністр Володимир Сівкович відповів депутатам, що 27 серпня 2009 року рішенням головного управління МВС в м.Києві Пальчевський набув громадянство України, а у вересні 2009 р подав у встановленому порядку декларацію про відмову від громадянства РФ. Разом з тим автор відповіді зазначив, що згідно з російськими законами така декларація не припиняє громадянства Росії.