ЗМІ знайшли у Пальчевського російський паспорт

У мережі викладені копії документів, які можуть свідчити про наявність у кандидата в мери Києва Андрія Пальчевського російського громадянства.
Про це пише "Цензор.нет".
Виходячи з оприлюднених фото, паспорт громадянина РФ Пальчевському видали 16 серпня 2006 року в паспортно-візовому відділенні Відділу внутрішніх справ по району Бібірево міста Москви.
Ще один паспорт Пальчевського, але під іншим серійним номером, визнали недійсним 13 серпня 2010 року. Його бізнесмен отримав в 2004 році, але потім загубив.
При введенні на сайті Федеральної податкової служби Росії зазначених серії та номера паспорта служба підтверджує наявність дійсного індивідуального номера платників податків.
Перевірка на сайті Головного управління РФ з питань міграції вказує на те, що документ з такими серією та номером є дійсним.
Нагадаємо, раніше Пальчевського підозрювали в наявності подвійного громадянства. Стверджувалося, що вступивши у громадянство України, він не відмовився від підданства Російської Федерації.
У 2010 році група нардепів від БЮТ направили в Кабмін депутатський запит.
Тодішній віце-прем'єр-міністр Володимир Сівкович відповів депутатам, що 27 серпня 2009 року рішенням головного управління МВС в м.Києві Пальчевський набув громадянство України, а у вересні 2009 р подав у встановленому порядку декларацію про відмову від громадянства РФ. Разом з тим автор відповіді зазначив, що згідно з російськими законами така декларація не припиняє громадянства Росії.