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Шахов: влада маніпулює народом, залякуючи людей похилого віку і заманюючи на дільниці молодь Вибори

"Якщо все так погано з епідемією, перенесіть вибори на весну".

Шахов: влада маніпулює народом, залякуючи людей похилого віку і заманюючи на дільниці молодь

Лідер партії «Наші край», кандидат в мери Києва Сергій Шахов прокоментував ситуацію з коронавірусом напередодні місцевих виборів і розповів, що думає про створення нового антіковідного штабу на чолі із Зеленським.

«Цей так званий «штаб по боротьбі з коронавірусом» правильніше назвати «штаб виборів». Тут ключове слово - вибори», - сказав Шахов в програмі «Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком» на телеканалі «Обозреватель ТВ».

«Якщо у нас все так погано з епідемією, то будьте чесними з людьми і перенесіть вибори. Наприклад, на весну. Адже на дільницях буде велике скупчення людей, але немає грошей, щоб забезпечити елементарні засоби захисту - маски, рукавички, антисептики тощо. Сьогодні влада, безумовно, йде на злочин. Вона залякує людей похилого віку, які в групі ризику. Але саме ці люди поважають закон, свої права і обов'язки і завжди приходять голосувати. При цьому своїми п'ятьма питаннями Зеленський витягує молодь на виборчі дільниці, заманюючи їх марихуаною», - зазначив Шахов.

На думку Шахова, влада ділить народ України на «своїх» і «чужих» виборців в спробі переламати тенденцію до падіння рейтингу провладних партій. Таку ситуацію нардеп назвав черговою спробою позбавити українців їх конституційних прав - "так як це було зроблено на Донбасі зі скасуванням виборів в 18 ключових громадах регіону". "Тільки там сталася дискримінація українців за територіальною ознакою, а зараз відбувається дискримінація за віковою і соціальному ознаках", - вважає Шахов.

«До речі, «Наш край» робив свої опитування по всій країні, і ще недавно абсолютна більшість людей (особливо на сході - близько 80%) збиралися прийти на місцеві вибори, щоб змінити ситуацію. Але зараз українців просто залякали - і охочих проголосувати вже набагато менше. Але я закликаю людей надіти маски, рукавички, взяти дезінфектор, прийти на вибори, щоб не дозволити владі маніпулювати країною в корисливих цілях», - заявив Шахов.

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