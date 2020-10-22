Зеленський не виключає ротацій в Кабміні: "Найслабкіші підуть"

Президент Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом в Кабінеті міністрів можуть замінити деяких міністрів.

Про це він розповів в інтерв'ю чотирьом українським телеканалам, передає "Укрінформ".

"Ми найближчим часом подивимося на результат разом із прем'єром. Є оцінюючий формат роботи тих чи інших міністрів, і дійсно, когось може не бути, найслабші підуть", - відповів Зеленський на питання, чи правда, що скоро можуть відбутися кадрові зміни в уряді.

При цьому прізвища міністрів, яких можуть відправити у відставку, Зеленський не назвав. Він наголосив, що якби вказав конкретні імена, то це було аби "не президентством, а політиканством".

Нагадаємо, 20 жовтня у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Ігоря Петрашка з посади міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Ініціаторами законопроєкту виступили 16 нардепів від партій "Батьківщина", "Слуга народу" і "Опозиційна платформа - За життя". У статусі документа зазначено, що його передано на розгляд комітету. На думку народних депутатів, за час перебування Петрашка на посаді основні показники економіки погіршилися. Також зазначається, що "період перебування нинішнього міністра на чолі міністерства відзначився катастрофічно низькими темпами створення нових робочих місць і зростанням в Україні безробіття".

1 вересня перший заступник голови парламенту Руслан Стефанчук заявив, що міністр економіки Петрашко і голова Мінфіну Сергій Марченко найближчим часом можуть бути відправлені у відставку. Стефанчук зазначив, що кадрові висновки будуть робити після того, як Кабмін запропонує парламенту проєкт державного бюджету на 2021 рік.

19 жовтня спікер Ради Дмитро Разумков повідомив, що проєкт бюджету на 2021 рік не готовий до розгляду на засіданні у вівторок, тому Рада розгляне його 3 листопада.