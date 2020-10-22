​Зеленський: якщо генпрокурор не покаже "нормальних серйозних результатів боротьби з корупцією", я можу вплинути

Президент зазначив, що може запропонувати іншу кандидатуру на цю посаду.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що якщо генеральний прокурор Ірина Венедіктова не буде показувати "нормальні серйозні результати боротьби з корупцією", то він може запропонувати іншу кандидатуру на цю посаду.

Про це він заявив в інтерв'ю чотирьом українським телеканалам, передає "Інтерфакс-Україна".

"Якщо генеральний прокурор не показуватиме результати, я можу вплинути, і запропонувати іншу кандидатуру", - сказав Зеленський.

Президент нагадав, що "до Нового року ми домовилися показати серйозні результати".

Кого саме він запропонує на посаду генпрокурора, Зеленський не сказав.

Нагадаємо, 16 жовтня Венедіктова затвердила Cтратегію розвитку прокуратури на 2021-2023 роки. Документ презентували за участю заступників генпрокурора, експертів та представників міжнародних організацій. Стратегію мають також представити у Верховній Раді.

Перед цим Зеленський заявив, що Венедіктова піде з посади, якщо до кінця року "не покаже свого результату". За словами президента, саме через відсутність кроків у притягненні до відповідальності корупціонерів було звільнено Руслана Рябошапку, який був призначений генпрокурором у червні 2019 року.

21 жовтня Венедіктова провела зустріч з представниками Ради Європи і презентувала їм Стратегію розвитку прокуратури на три роки, а також поінформувала їх про перебіг атестації прокурорів. Генпрокурорка звернула увагу на низку проблемних питань. За її словами, гарантія незалежності прокурорів опинилась під загрозою "у зв’язку із дискримінаційними положеннями щодо оплати праці.