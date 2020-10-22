Порошенко назвав депутатів ОПЗЖ недругами України

"На їхніх же каналах ви можете бачити, як вони плазують перед Путіним, руку йому цілують".

Експрезидент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко вважає, що проросійські сили виношують реваншистські наміри і планують зайти у місцеві ради у південних та східних областях на місцевих виборах. Про це він заявив під час візиту на Хортицю у Запоріжжі.

«Можливо, не всі виборці розуміють – не хочу образити простих людей, але верхівка Опоплатформи – це недруги України, це п’ята російська колона. І на їхніх же каналах ви можете бачити, як вони плазують перед Путіним, руку йому цілують – у найлютішого ворога України», – зауважує Порошенко.

При цьому він відзначив, що «Слуга народу» вже заявила про можливість формування коаліції з ОПЗЖ на сході.

Опитування громадської думки чітко демонструє, що «Європейська Солідарність» стане практично єдиною політичною силою, яка гарантовано проходить до Запорізькоії обласної і міської ради – зауважив лідер партії.

«Ви думаєте, що не будете голосувати за них, а насправді ваш голос піде ОПЗЖ або «Слугам». Ми є ядром, навколо якого гуртуються проєвропейські патріотичні сили в усіх областях сходу і півдня України. Так є в Харкові, в Одесі, так і в Запоріжжі – тут є наша потужна, сильна проукраїнська команда», – зазначив експрезидент.