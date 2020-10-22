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Порошенко назвав депутатів ОПЗЖ недругами України

"На їхніх же каналах ви можете бачити, як вони плазують перед Путіним, руку йому цілують".

Порошенко назвав депутатів ОПЗЖ недругами України
Фото: qha.com.ua

Експрезидент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко вважає, що проросійські сили виношують реваншистські наміри і планують зайти у місцеві ради у південних та східних областях на місцевих виборах. Про це він заявив під час візиту на Хортицю у Запоріжжі. 

«Можливо, не всі виборці розуміють – не хочу образити простих людей, але верхівка Опоплатформи – це недруги України, це п’ята російська колона. І на їхніх же каналах ви можете бачити, як вони плазують перед Путіним, руку йому цілують – у найлютішого ворога України», – зауважує Порошенко. 

При цьому він відзначив, що «Слуга народу» вже заявила про можливість формування коаліції з ОПЗЖ на сході.

Опитування громадської думки чітко демонструє, що «Європейська Солідарність» стане практично єдиною політичною силою, яка гарантовано проходить до Запорізькоії обласної і міської ради – зауважив лідер партії. 

«Ви думаєте, що не будете голосувати за них, а насправді ваш голос піде ОПЗЖ або «Слугам». Ми є ядром, навколо якого гуртуються проєвропейські патріотичні сили в усіх областях сходу і півдня України. Так є в Харкові, в Одесі, так і в Запоріжжі – тут є наша потужна, сильна проукраїнська команда», – зазначив експрезидент. 

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