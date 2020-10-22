Потураєв: "Продаж місць у списку СН на Кіровоградщині – брехня"

"Людина, яка вам усе це розповідала, - брехун і мерзотник. Я готовий це повторити особисто людині в обличчя".

Голова Кіровоградського осередку "Слуга народу" Микита Потураєв спростував інформацію про продаж місць у партійному списку на місцевих виборах.

У інтерв'ю LB.ua голова Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики, керівник Кіровоградського партійного осередку та початковий ідеолог партії "Слуга народу" Микита Потураєв назвав це "брехнею від початку до кінця".

"Усе це брехня від початку і до кінця (Ред: у ЗМІ була інформація про те, що ви отримали 50 тис. євро за формування передвиборного списку. Після скандального відсторонення з посади голови Кіровоградського осередку депутата "Слуги народу" Олександра Дануци, що відбулося відразу по тому, як він дав відверте інтерв'ю LB.ua). Людина, яка вам усе це розповідала, - брехун і мерзотник. Я готовий це повторити особисто людині в обличчя. Річ узагалі не у вашому інтерв'ю. Олександр Дануца насправді не приїхав на нараду до президента, де, зокрема, планувалося обговорення конфліктної ситуації між нашими депутатами в цій області. Був запрошений, але не приїхав. Тому що вирішив, що брифінг для місцевої преси для нього важливіший як майбутнього голови Кіровоградської обласної парторганізації. Це підтверджується, вибачте, будь ласка, часом проведення брифінгу журналістам і запланованим відвідуванням президента. Оце правда, а те, що ви мені зараз розповіли, це просто брехня. На зустрічі були я, Богдан Торохтій, Ігор Мурдій, Юрій Кузбит і Олег Тарасов (депутати СН. - Ред.)", - розповів нардеп.

Депутат також спростував інформацію про продаж 3/4 усіх місць у списку по Кіровоградській області місцевому олігарху та аграрію Сергію Тарасову.

"Це також брехня. Продажу не було. Ні для кого не секрет, що для того, щоб провести виборчу кампанію, потрібні гроші. Звичайно, якщо ти займаєшся виборами, то і фандрайзингом. Це все абсолютно легально, усе законно, все це проходить через партійні рахунки.І ці гроші потрібно десь взяти. Звісно, ти йдеш і ведеш розмови, пропонуєш людям підтримати партійні списки, кандидатів. А це люди з бізнесу, хтось з бюджетної сфери, вчителі, викладачі. І отаким чином формується список, кандидати отримують фінансову підтримку. Тарасов – не якийсь там дрібний, а дуже значний український агробізнесмен. Один з фактичних засновників Всеукраїнської аграрної ради... Його син у нашому списку... Тому так, одним з тих, з ким я контактував, був Сергій Тарасов", - заявив Потураєв.

Водночас він не зміг назвати точну суму фінансової підтримки Тарасова на місцевих виборах.

"Я зараз не готовий назвати точну суму. Але певна підтримка була, і, повторюся, не тільки від нього", - додав нардеп.

Нагадаємо, у липні 2020 керівником Кіровоградського обласного осередку "Слуги народу" замість Олександра Дануци став Микита Потураєв. Без проведення обласної партконференції "Слуга народу" змінила одного нардепа - як керівника обласного осередку - на іншого. Раніше Потураєв був прикріплений до Кіровоградщини як нардеп-куратор.

Депутат вважає, що власне "чесне та відверте інтерв'ю LB.ua стало причиною відсторонення".

Проте глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що прямолінійне інтерв'ю Олександра Дануци для LB.ua не стало причиною його заміни на нового голову партійного осередку Микиту Потураєва. Корнієнко підкреслив, що "стосується причин заміни Дануци на Потураєва, то вона є внутрішньою. І ми не хочемо коментувати і комунікувати".