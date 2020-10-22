В Угорщині не бачать порушень у заявах свого держсекретаря під час візиту на Закарпаття

В МЗС Угорщини зазначили, що візит не можна вважати політичним втручанням, тому що держсекретар виконав своє конституційне зобов'язання з підтримки угорської громади.

Угорщина не бачить порушень у заявах свого держсекретаря Яноша Арпада Потапі під час його візиту на Закарпаття.

Про це повідомило "Радіо Свобода" з посиланням на МЗС Угорщини.

"МЗС України надіслало офіційного листа у зв'язку з візитом держсекретаря Яноша Арпада Потапі. Ми не погоджуємося з українською оцінкою цього візиту, висловленою у ньому", - йдеться в повідомленні.

В МЗС Угорщини також зазначили, що візит не можна вважати політичним втручанням, тому що держсекретар виконав своє конституційне зобов'язання з підтримки угорської громади.

"Державний секретар відвідав Закарпаття не заради виборів, а в рамках своїх регулярних візитів. Уряд Угорщини підтримує економічний розвиток, розвиток шкіл та культурно-оздоровчі програми на Закарпатті, результати яких приносять користь не лише угорській громаді, а й усім жителям Закарпаття, незалежно від національності", - додали в заяві.

Нагадаємо, позавчора у Міністерстві закордонних справ України заявили, що неодноразово фіксували ознаки політичної агітації державними службовцями Угорщини, які відвідують Закарпатську область, і звернулися до правоохоронців із проханням дати правову оцінку цим діям.

Раніше Громадянська мережа ОПОРА зафіксувала, що держсекретар з питань нацполітики Угорщини під час візиту на Закарпаття агітував за "Партію угорців України", та закликала дати оцінку діям Яноша Арпада Потапі.

Інформація про його візит до угорськомовної школи Ужгорода містилася на сайті партії "КМКС "Партія угорців України". Зокрема, було наведено цитату Потапі про важливість того, щоб угорці на Закарпатті підтримали угорських кандидатів на місцевих виборах в Україні 25 жовтня. Також на сайті та сторінці партії у Facebook були ще матеріали про візит Потапі на інші об'єкти, де він також агітував за цю партію. Схоже повідомлення він розмістив і на своїй сторінці у Facebook.

Згідно з даними на сайті Центральної виборчої комісії, до Закарпатської обласної ради балотуються 54 кандидати від "КМКС "Партія угорців України", а депутатами Ужгородської міської ради хочуть стати 37 представників цієї політичної сили.