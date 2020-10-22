Після виборів у Раді можлива нова коаліція "Слуги народу" та групи "За майбутнє"

Після завершення місцевих виборів у Верховній Раді можлива нова коаліція "Слуги народу" та групи "За майбутнє". Окрім того, президент може розпустити парламент.

Про це в інтерв'ю LB.ua розповів голова Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики, керівник Кіровоградського партійного осередку та початковий ідеолог партії "Слуга народу" Микита Потураєв.

"У медіа вже заговорили про можливий примус до коаліції з групою "За майбутнє" Ігоря Валерійовича (Коломойського. - Ред.). Можливо, що і "Батьківщина" неофіційно була б у такій коаліції чи голосувала б разом з нею. Але є одне хороше запитання. А чи згодні всі на таку коаліцію? Чи буду я особисто в коаліції з групою "За майбутнє"? Я от не впевнений. Тому що якщо мета цієї коаліції - захист конкретного громадянина від американської феміди, Федерального бюро розслідувань США, то це точно не та політична ціль, яку я готовий підтримати. І я не один такий. Якщо подібні пропозиції таки "прилетять" у Раду, подивимося, скільки взагалі людей у фракції це підтримає", - заявив Потураєв.

Він нагадав, що група Коломойського зараз об'єднує близько 40-45 депутатів.

"У нас загалом 245 "штиків". Відраховуємо 45. Отримуємо 200. У такій ситуації потрібна коаліція... Якщо не "За майбутнє" і "Батьківщини", то "ЄС" і "Голос"? Вибір невеликий. Але така ситуація складна для президента. З точки зору виборів. Тому він буде обирати. Чи розпуск парламенту... А чому ні? Якщо президент опиняється в ситуації, коли він розуміє, що не може зробити вибір з певних причин, то що йому лишається робити? Тоді розпуск", - не виключає нардеп.

Депутат допустив, що відставка уряду Дениса Шмигаля запустить конституційний процес розпуску парламенту і дострокових виборів.

"Думаю, за це без проблем проголосують усі інші фракції, та і в нашій охочі знову "сісти на схеми" знайдуться. Запуск 60 днів для формування коаліції та нового Кабміну. Відсутність уряду, далі - розпуск (ст. 90 Конституції, ч. 2. - Ред.)", - підсумував він.

Нагадаємо, що в липні заступник голови фракції "Голос" у парламенті Ярослав Железняк припустив, що цієї осені розпуску Верховної Ради не буде. У той самий час, на його думку, більш ніж ймовірна відставка уряду Дениса Шмигаля:

"Щодо уряду, то він дуже слабкий. Навіть без політичної оцінки, а просто за ефективністю. Я чую, що відставку планують на осінь. Наскільки це буде до чи після виборів, не знаю. Думаю, що місцеві вибори для колег і влади будуть навіть не холодним душем – крижаним. Тому вибори будуть великим фактором до змін. Вважаю, що в цього Кабміну немає просто шансів утриматися".