"Слуга народу" спізнилася з партійним будівництвом, – Потураєв

"Слуга народу" спізнилася з партійним будівництвом, що призвело до падіння рейтингу. Проте катастрофічного обвалу на місцевих виборах не буде.

Про це в інтерв'ю LB.ua розповів голова Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики, керівник Кіровоградського партійного осередку та початковий ідеолог партії "Слуга народу" Микита Потураєв.

"Визнаю, що з партбудівництвом ми значно спізнилися. У 2019 році ми спиралися на волонтерські команди, которі сильно нам допомогли та забезпечили комунікаційний, а потім і політичний успіх президента та партії на виборах. І процес їх трансформації слід було починати значно раніше. Я дозволю собі не давати оцінок та не заглиблюватися у подробиці та чому це не відбулося. Скажу лише, що, безумовно, на це повпливав фактор того, що ми люди - переважно - не з системи. А на практиці зіткнулися з необхідністю реформування системи державного управління", - зазначив він.

За словами депутата та початкового ідеолога партії, у підсумку було втрачено чимало часу, який можна було витратити на партійне будівництво.

"Ви питаєте: чому не займалися партією? Не займалися партією з тієї причини, що були зайняті іншими завданнями. Чи було це помилкою? З моєї точки зору, так. Я, наприклад, від початку говорив, що до місцевих виборів треба було починати підготовку ще на початку 2020 року. І говорив про це неодноразово. Але були інші завдання", - додав він.

За оцінкою Потураєва, ця відсутність партбудівництва у підсумку стала однією з причин падіння рейтингу "Слуги народу".

"Я не згоден з тим, що це буде катастрофічне падіння. І з тим, що це паталогічне розчарування людей... Я вважаю, що все відбувається у межах стандартної динаміки зниження рейтингу партії влади. Можу сказати, у нас ще непогані результати. Важливо врахувати, що "Слуга народу", - перша партія влади, яка працює, не маючи своїх медіа-ресурсів. Ми постійно перебуваємо в украй токсичному медіа-оточенні. Не можу стверджувати, що ми недооцінювали ці ризики. Навіть добре розуміли. І вже з літа аналізували вплив деяких конкретних медіа на думки людей. Безумовно, добре було б отримати на руки більш глибокі соціологічні дослідження про вплив такого типу медіа-ресурсів, так званих інформаційних телеканалів, на суспільно-політичні настрої. Не тільки не рейтинг, а загалом на настрої людей", - підсумував Микита Потураєв.

Нагадаємо, відповідно до соціологічного опитування КМІС, рівень підтримки партії "Слуга народу" у вересні знизився майже на 10% порівняно з травнем. Якби вибори до Ради відбувалися в середині вересня, то за "Слугу народу" проголосували би 21,5% тих, хто визначився, а у травні - 31,2%.