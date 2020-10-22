​Зеленський вважає, що вільна економічна зона принесе на Донбас великі гроші

Президент також зазначив, що багато інших - мирних і беспечних - областей України також потребують інвестицій.

Президент Володимир Зеленський впевнений, що запровадження вільної економічної зони на Донбасі сприятиме залученню інвестицій у регіон і завершенню війни.

Про це він розповів в інтерв'ю чотирьом українським телеканалам.

"У мене є відчуття, що прийдуть туди великі гроші, які зможуть зробити все, щоб Донбас зростав. І це буде великий вплив на людей, які живуть на тимчасово окупованих територіях. Вони будуть бачити, що жити у вільній Україні краще", - сказав Зеленський.

Президент зауважив, що вже сьогодні на Донбасі реалізують важливі інфраструктурні проекти. Але головне питання, яке турбує потенційних інвесторів, стосується ситуації з безпекою.

"Режим «тиші» працює. І там сьогодні вже велика територія безпечна", - наголосив президент.

Зеленський нагадав, що ідея створення вільної економічної зони на Донбасі обговорювалася з інвесторами під час бізнес-форуму в Маріуполі торік. За його словами, бізнесу необхідно дати сигнал, що інвестиції в Україну, зокрема в Донецьку та Луганську області, є безпечними.

Водночас президент наголосив, що можливість запровадження вільної економічної зони не стосується тимчасово окупованих територій.

"Запровадити вільну економічну зону на окупованій території зараз неможливо. Ніхто не буде це робити. Це буде тоді, коли відбудеться деокупація, ми будемо контролювати кордон, це буде повністю наша територія, коли там будуть виведені всі війська", - пояснив президент.

Він також додав, що багато інших - мирних і беспечних - областей України потребують інвестицій.

Нагадаємо, питання про ВЕЗ на Донбасі є одним з п'яти в переліку опитування Зеленського у день місцевих виборів 25 жовтня. В Офісі президента пояснили, що створення на неокупованій частині Донбасу спеціальних економічних умов вплине на темпи та концепції дієвої реінтеграції.

Згідно з резльтатами опитування КМІС, 45% українців не підтримують створення ВЕЗ на Донбасі, а 32% респондентів повідомили, що вони не можуть відповісти на запитання про те, що означає "вільна економічна зона".