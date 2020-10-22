Глава Державної судової адміністрації подав у відставку

Відсторонений від посади керівник Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк подав у відставку.

Про це повідомив керівник пресслужби відомства Андрій Лисенко, передає Укрінформ.

"Зеновій Холоднюк написав заяву про звільнення за власним бажанням", - сказав він.

Лисенко додав, що заяву Холоднюка має розглянути Вища рада правосуддя.

На початку жовтня ВАКС відсторонив Холоднюка від посади голови Судової адміністрації. Його підозрюють у втручанні в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії України.

Раніше НАБУ вже намагалося усунути Холоднюка з посади, але тоді ВАКС повернув клопотання.

Нагадаємо, у липні минулого року директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Холоднюк і омбудсманка Людмила Денісова призначали і звільняли членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів на вимогу голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка. За словами Ситника, в результаті втручання Вовка замість Тетяни Весельської у ВККСУ потрапив скандальний суддя Микола Сірош, замість Станіслава Щотки - Сергій Остапець, а Андрія Козлова звільнили, ніким не замінивши.

17 липня 2020 року було повідомлено про підозру 12 особам, у тому числі голові ДСА та голові ОАСК. За версією слідства, підозрювані мали на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя, створення штучних перешкод у їхній роботі, а також втручання у діяльність державних діячів.