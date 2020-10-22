ЗМІ оприлюднили засекречений аудит "Нафтогазу", який показав 75,5 млрд грн збитків
ЗМІ оприлюднили засекречений аудит "Нафтогазу", який показав 75,5 млрд грн збитків
"Шахтар" сенсаційно переміг "Реал" у першому турі Ліги чемпіонів (оновлено)
"Шахтар" сенсаційно переміг "Реал" у першому турі Ліги чемпіонів (оновлено)
"Укравтодор" оголосив тендер на будівництво нового моста через Дніпро
"Укравтодор" оголосив тендер на будівництво нового моста через Дніпро
У Польщі встановлено добовий рекорд зараження коронавірусом
У Польщі встановлено добовий рекорд зараження коронавірусом
Руслан Буяновський: "У більшості пацієнтів коронавірусна хвороба проходить сама, без лікування"
Руслан Буяновський: "У більшості пацієнтів коронавірусна хвороба проходить сама, без лікування"
Никита Потураев: «К поражению на местных мы отнесемся спокойно»
Никита Потураев: «К поражению на местных мы отнесемся спокойно»
Уряд розсекретив майже 40 документів часів СРСР
Уряд розсекретив майже 40 документів часів СРСР
Потерпілі від вибуху житлового будинку на Позняках досі не отримали нові квартири, а їхні меблі та техніку викидають через вікна
Потерпілі від вибуху житлового будинку на Позняках досі не отримали нові квартири, а їхні меблі та техніку викидають через вікна
Помер скандальний російський протоієрей Смирнов, який у травні захворів на COVID-19
Помер скандальний російський протоієрей Смирнов, який у травні захворів на COVID-19
ГоловнаПолітика

Глава Державної судової адміністрації подав у відставку

Заяву Холоднюка має розглянути Вища рада правосуддя.

Глава Державної судової адміністрації подав у відставку
Фото: Макс Требухов

Відсторонений від посади керівник Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк подав у відставку.

Про це повідомив керівник пресслужби відомства Андрій Лисенко, передає Укрінформ.

"Зеновій Холоднюк написав заяву про звільнення за власним бажанням", - сказав він.

Лисенко додав, що заяву Холоднюка має розглянути Вища рада правосуддя.

На початку жовтня ВАКС відсторонив Холоднюка від посади голови Судової адміністрації. Його підозрюють у втручанні в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії України.

Раніше НАБУ вже намагалося усунути Холоднюка з посади, але тоді ВАКС повернув клопотання.

Нагадаємо, у липні минулого року директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Холоднюк і омбудсманка Людмила Денісова призначали і звільняли членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів на вимогу голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка. За словами Ситника, в результаті втручання Вовка замість Тетяни Весельської у ВККСУ потрапив скандальний суддя Микола Сірош, замість Станіслава Щотки - Сергій Остапець, а Андрія Козлова звільнили, ніким не замінивши.

17 липня 2020 року було повідомлено про підозру 12 особам, у тому числі голові ДСА та голові ОАСК. За версією слідства, підозрювані мали на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя, створення штучних перешкод у їхній роботі, а також втручання у діяльність державних діячів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також