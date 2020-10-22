ЗМІ оприлюднили засекречений аудит "Нафтогазу", який показав 75,5 млрд грн збитків
ЗМІ оприлюднили засекречений аудит "Нафтогазу", який показав 75,5 млрд грн збитків
"Шахтар" сенсаційно переміг "Реал" у першому турі Ліги чемпіонів (оновлено)
"Шахтар" сенсаційно переміг "Реал" у першому турі Ліги чемпіонів (оновлено)
"Укравтодор" оголосив тендер на будівництво нового моста через Дніпро
"Укравтодор" оголосив тендер на будівництво нового моста через Дніпро
У Польщі встановлено добовий рекорд зараження коронавірусом
У Польщі встановлено добовий рекорд зараження коронавірусом
Руслан Буяновський: "У більшості пацієнтів коронавірусна хвороба проходить сама, без лікування"
Руслан Буяновський: "У більшості пацієнтів коронавірусна хвороба проходить сама, без лікування"
Никита Потураев: «К поражению на местных мы отнесемся спокойно»
Никита Потураев: «К поражению на местных мы отнесемся спокойно»
Уряд розсекретив майже 40 документів часів СРСР
Уряд розсекретив майже 40 документів часів СРСР
Потерпілі від вибуху житлового будинку на Позняках досі не отримали нові квартири, а їхні меблі та техніку викидають через вікна
Потерпілі від вибуху житлового будинку на Позняках досі не отримали нові квартири, а їхні меблі та техніку викидають через вікна
Помер скандальний російський протоієрей Смирнов, який у травні захворів на COVID-19
Помер скандальний російський протоієрей Смирнов, який у травні захворів на COVID-19
ГоловнаПолітика

Україна представила найбільш ефективні інноваційні проєкти на EuroRegionsWeek Пресреліз

Проєкти представляють некомерційні організації.

Україна представила найбільш ефективні інноваційні проєкти на EuroRegionsWeek

У рамках участі України у #EuroRegionsWeek відбулася важлива подія – Exhibitors Pitch “Sustainable Ukraine”. Це діалог про те, як наша держава зможе стати головним інноваційним партнером ЄС на шляху реалізації #GreenDeal. Саме сьогодні були представлені найбільш ефективні українські інноваційні проєкти за тематикою «зеленого» переходу.

Ці проєкти представляють некомерційні організації – Східно-Європейська Асоціація розвитку водневої економіки, Асоціація інвесторів та роботодавців України, Українська кооперативна федерація, Офіс амбасадора відновлюваних джерел енергії у світі Руслани Лижичко.

Україна є географічно невід’ємною частиною Європи, а отже, європейська трансформація економіки неминуче торкнеться і нас. Крім того, наша країна може стати одним з головних партнерів ЄС із потужним науковим та промисловим потенціалом, запропонувавши інноваційні технологічні рішення.

За словами Олександра Пилипенка, голови правління Східно-Європейської Асоціації водневої економіки, перехід на «зелену» економіку –  це нова технічна революція 21 століття. Як 100 років тому світ перейшов від вугілля до нафти і газу, так і в цьому десятилітті станеться найістотніший перехід для людства - перехід на зелену енергію.

Євген Михальченко, голова наглядової ради Східно-Європейської Асоціації водневої економіки, також підкреслив, що зелених перехід – це шанс трансформувати Україну, та забезпечити для неї стале майбутнє.

Першим кроком стане виробництво водню і транспортування його в Європу, наступним кроком стане перехід на водень української металургії та хімічної промисловості. А важливим кроком до без вуглецевої економіки є базальтова технологія – 12 років назад українські вчені розробили нерозривну базальтову нитку, яка по міцності є такою ж, як карбонова нитка і може замінити метали, що використовуються у фундаментах для будівель.

Яна Підлісна, Асоціація інвесторів та роботодавців України, наголосила на тому, що Україна має потужний інтелектуальний потенціал – наші фахівці можуть запропонувати інноваційні проєкти, що допоможуть вирішити проблеми не лише України, але й Європи та світу. В нас реалізується так званий трикутник інновацій: промисловість – навички і знання – дослідження і розвиток. Для того, щоб інформація перетворилася на знання, потрібна апробація, тобто реалізація наукових інноваційних ідей для вирішення тих проблем, що існують в конкретному селі, місті, регіоні.

Зіновій Свереда, віцепрезидент Української кооперативної федерації, підкреслив важливість кооперації у сільському господарстві, розповів про інноваційні українські проекти у сфері фермерської освіти – це, наприклад, віртуальні ферми та віртуальні теплиці, суть яких у тому, що людина отримує інструкції не лише під час лекції, але і під час роботи над реалізацією свого проєкту. Також експерт наголосив, що якісні реформи мають здійснюватися не просто для людей, але й разом з людьми, важливо відроджувати активні громади, підтримувати ініціативи знизу, а також формувати не просто фермерські господарства, а кластери, пов’язані із місцевою інфраструктурою, енергетикою тощо.

Модератор заходу Caitriona Mullan - експерт у справах ЄС, регіонального розвитку, транскордонного співробітництва, місцевого самоврядування, охорони здоров'я і соціального забезпечення.

Приєднуйтесь! Дивіться, слідкуйте за подіями трансформації України – на онлайн-платформі Collaboration Bridge у прямому ефірі на сторінках у Facebook та на YouTube – https://www.youtube.com/channel/UCF2Hga4NU_t5rKGlhZI-Ziw/videos.

Платформа проєкту SUSTAINABLE UKRAINE:

-        sustainable-ukraine.eu

-        facebook.com/sustainableua

-        e-mail:hello@sustainable-ukraine.eu

-        #EuroRegionsWeek #SUSTAINABLE UKRAINE

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також