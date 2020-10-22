Україна представила найбільш ефективні інноваційні проєкти на EuroRegionsWeek

У рамках участі України у #EuroRegionsWeek відбулася важлива подія – Exhibitors Pitch “Sustainable Ukraine”. Це діалог про те, як наша держава зможе стати головним інноваційним партнером ЄС на шляху реалізації #GreenDeal. Саме сьогодні були представлені найбільш ефективні українські інноваційні проєкти за тематикою «зеленого» переходу.

Ці проєкти представляють некомерційні організації – Східно-Європейська Асоціація розвитку водневої економіки, Асоціація інвесторів та роботодавців України, Українська кооперативна федерація, Офіс амбасадора відновлюваних джерел енергії у світі Руслани Лижичко.

Україна є географічно невід’ємною частиною Європи, а отже, європейська трансформація економіки неминуче торкнеться і нас. Крім того, наша країна може стати одним з головних партнерів ЄС із потужним науковим та промисловим потенціалом, запропонувавши інноваційні технологічні рішення.

За словами Олександра Пилипенка, голови правління Східно-Європейської Асоціації водневої економіки, перехід на «зелену» економіку – це нова технічна революція 21 століття. Як 100 років тому світ перейшов від вугілля до нафти і газу, так і в цьому десятилітті станеться найістотніший перехід для людства - перехід на зелену енергію.

Євген Михальченко, голова наглядової ради Східно-Європейської Асоціації водневої економіки, також підкреслив, що зелених перехід – це шанс трансформувати Україну, та забезпечити для неї стале майбутнє.

Першим кроком стане виробництво водню і транспортування його в Європу, наступним кроком стане перехід на водень української металургії та хімічної промисловості. А важливим кроком до без вуглецевої економіки є базальтова технологія – 12 років назад українські вчені розробили нерозривну базальтову нитку, яка по міцності є такою ж, як карбонова нитка і може замінити метали, що використовуються у фундаментах для будівель.

Яна Підлісна, Асоціація інвесторів та роботодавців України, наголосила на тому, що Україна має потужний інтелектуальний потенціал – наші фахівці можуть запропонувати інноваційні проєкти, що допоможуть вирішити проблеми не лише України, але й Європи та світу. В нас реалізується так званий трикутник інновацій: промисловість – навички і знання – дослідження і розвиток. Для того, щоб інформація перетворилася на знання, потрібна апробація, тобто реалізація наукових інноваційних ідей для вирішення тих проблем, що існують в конкретному селі, місті, регіоні.

Зіновій Свереда, віцепрезидент Української кооперативної федерації, підкреслив важливість кооперації у сільському господарстві, розповів про інноваційні українські проекти у сфері фермерської освіти – це, наприклад, віртуальні ферми та віртуальні теплиці, суть яких у тому, що людина отримує інструкції не лише під час лекції, але і під час роботи над реалізацією свого проєкту. Також експерт наголосив, що якісні реформи мають здійснюватися не просто для людей, але й разом з людьми, важливо відроджувати активні громади, підтримувати ініціативи знизу, а також формувати не просто фермерські господарства, а кластери, пов’язані із місцевою інфраструктурою, енергетикою тощо.

Модератор заходу Caitriona Mullan - експерт у справах ЄС, регіонального розвитку, транскордонного співробітництва, місцевого самоврядування, охорони здоров'я і соціального забезпечення.

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