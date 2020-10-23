Порошенко: "Слід відновити переговори щодо дорожньої карти Мінських угод"

А ще для зміцнення позицій України у протистоянні з країною-агресором, на його думку,потрібна летальна зброя.

Україна має подвоїти темпи інтеграції до європейської та євроатлантичної спільноти. Про це заявив експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко під час виступу на Спеціальному Безпековому Форумі у Києві. При цьомі він нагадав, що це інтеграція є вимогою Конституції.

Окрім того, Порошенко висловив своє бачення щодо зміцнення позицій України у протистоянні з країною-агресором.

«Слід відновити переговори щодо дорожньої карти Мінських угод. Наполягати на виведенні російських військ та зброї з території України, відновлення контролю над кордоном, започаткування миротворчої місії ООН. У 2017-му році ми, нарешті, отримали згоду всіх учасників процесу. Кордон на першому етапі має бути перекритий миротворцями з мандатом Ради Безпеки ООН», – переконаний лідер «Європейської Солідарності».

Також він вважає, що треба посилити санкції проти Росії, а Україні потрібна летальна зброя та переоснащення армії.

«Не треба обмежуватись Джавелінами та турецькими бойовими дронами, які були закуплені нашою командою. Треба перейти до посилення протиповітряної оборони, до закупівлі ЗРК Петріот, тому що треба бути готовим до повітряного удару РФ. Нам потрібне високоточне озброєння, засоби радіоелектронної боротьби», – зазначає п’ятий Президент.