Депутат Олександр Дубінський, який очолив виборчий список кандидатів у депутати Київської обласної ради від "Слуги народу", у прямому ефірі посварився з кандидатом у мери Києва від "Голосу" Сергієм Притулою.

Ввечері 23 жовтня у ток-шоу "Право на владу" Дубінський запитав у Притули, скільки в Києві ліній метро? Притула відмовився відповідати на запитання, бо вважає Дубінського "абсолютним мерзенником".

"Я дозволю собі не відповідати на запитання людини, яку вважаю абсолютним мерзенником. Людини, яка створювала фейки під час Революції Гідності, на якій гинули люди. Мені вкрай дивно бачити цього покидька у студії", - сказав Притула.

"Слуга народу" у відповідь на це обізвав опонента "тупою твариною".

"Коли тупа тварина балотується в мери Києва - це прикро, бо кияни цього не заслужили. А ось коли така тупа тварина ще й дозволяє собі когось ображати - це подвійно дивно. Тому що це смішно", - сказав Дубінський.

Далі політики почали говорити одночасно і підвищувати один на одного голос. У підсумку Притула спитав Дубінського, "чи Коломойський дозволив йому говорити?", а Дубінський відповів: "Я ж вам не "тикаю", хоча ви й тварина".

"Ще не вистачало, щоби ти мені "тикав"", - відповів Притула.

"Пане Сергію! Пане Олександре! Я вас дуже прошу, ви схаменіться. Це загальнонаціональний канал", – сказала ведуча ток-шоу Наталія Мосейчук.

Нагадаємо, 11 серпня Притула заявив, що буде балотуватися в мери Києва від партії "Голос". Він наголосив, що хоче і може зробити Київ успішним, тому що з ним іде ціла команда фахівців. Вибори мера Києва пройдуть 25 жовтня.