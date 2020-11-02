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Після програшу в Києві Притула готується до виборів у Раду

Наразі партія ставить перед ним завдання розвивати осередки та зберегти актив у регіонах.

Після програшу в Києві Притула готується до виборів у Раду
Фото: mediananny.com

Кандидат на посаду мера Києва від партії "Голос" Сергій Притула після програшу на місцевих виборах готуватиметься до виборів у Верховну Раду.

Про це він розповів в інтерв’ю "Українській правді".

"Якщо будуть позачергові вибори до парламенту, піду на них в обов’язковому порядку… Починаючи з сьогоднішнього дня, ми вже дивимося на перспективу на наступні кампанії", - сказав Притула.

На запитання, чому він не пішов першим номером у списку до Київради, Притула відповів, що це обговорювали в партії і дійшли висновку, що якщо він програє мерські вибори, то звужувати його актив до роботи в Київраді не зовсім корисно для політсили.

Він уточнив, що на нього розраховують у "більш масштабних рівнях і кампаніях".

Притула додав, що "Голос" ставить перед ним завдання розвивати партійні осередки та зберегти той актив, який є у них по регіонах. Він додав, що зараз формуватимуть "коротку, середню, довготривалу стратегію для роботи в регіонах".

За словами Притули, йому вже вдалося завести людей до Верховної Ради і до місцевих органів влади, тому нічого не завадить йому в наступну кампанію увійти самому.

Нагадаємо, 11 серпня Притула заявив, що буде балотуватися в мери Києва від партії "Голос". Він наголосив, що хоче і може зробити Київ успішним, тому що з ним іде ціла команда фахівців.

Вибори мера Києва відбулися 25 жовтня. Згідно з попередніми результатами, чинний мер Києва Віталій Кличко перемагає в першому турі з показником 50,6%. На другому місці - колишній очільник КМДА (2010-2013рр.) Олександр Попов.

Раніше Притула розповідав, що партія "Голос" веде переговори про об'єднання з представниками семи українських політичних партій правоцентристського спрямування.

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