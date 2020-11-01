КСУ готується сперечатися з націоналізацію банків, - Кошкіна

Але на шлях війни стали не всі судді.

Порядок денний, оголошенний Конституційним Судом на 3 липня, є невипадковим та покликаний роздраконити суспільство. Про це в своєму телеграм-каналі написала шеф-редакторка LB.ua Соня Кошкіна.

Нагадаємо, серед інших питаннь КСУ анонсував продовження розгляду у закритому режимі справ щодо конституційності закону про мову, а також системи гарантування вкладів фізичних осіб.

"Судді КСУ не випадково йдуть за таким сценарієм. Все вивірено і прораховано. Там немає одного бенефіціара, цілий пучок. Ситуативний збіг інтересів", - написала Соня Кошкіна щодо закону про мову.

А от визнання закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" некоституційним, за словами шеф-редакторки LB.ua, погрожує "повним юридичним відкатом по всіх банках, які були визнані неплатоспроможними з 2014-го".

"Найпростіший сценарій: в судах загальної юрисдикції, а далі, можливо, і в Лондонському (куди ж без нього) доводиться, що процедура націоналізації комерційних банків проводилася на базі неконституційних актів. Значить, що? Правильно, громадяни! Скасовуємо націоналізацію, а колишнім власникам повертаємо все сторицею. Може навіть з урахуванням недоотриманих прибутків", - зазначила Кошкіна. При цьому вона додала, що мова йде не лише про скасування націоналізації "Приватбанку".

Однак, зазначає Соня Кошкіна, "не всі судді стали на шлях війни".

Нагадаємо, що 27 жовтня КС визнав неконституційними низку положень антикорупційного законодавства. На закритому засіданні було скасовано статтю 366-1 Кримінального кодексу (недостовірне декларування). Відповідне рішення ухвалене за поданням 47 народних депутатів фракції ОПЗЖ від 4 серпня про конституційність окремих положень закону "Про запобігання корупції", Кримінального кодексу, Цивільного процесуального кодексу та інших пов'язаних із ними законів України.

28 жовтня КСУ оприлюднив рішення, яким електронне декларування в Україні фактично було ліквідоване.

Президент Зеленський скликав термінове засідання РНБО. Після цього президент подав до парламенту проєкт закону, що передбачає повернення відповідальності за недостовірне декларування та розпуск складу суддів КС. Крім того, Уряд зобов’язав НАЗК відновити доступ до реєстру електронних декларацій.

Пізніше Володимир Зеленський заявив, що за рішенням Конституційного суду щодо антикорупційного законодавства стоять "російські маріонетки" та деякі впливові українські олігархи.