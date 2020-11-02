Зеленський закликав суддів КСУ піти у відставку та назвав умову їх переобрання

Судді чинного складу Конституційного суду, які не голосували за відміну антикорупційного законодавства, мають добровільно піти у відставку. В цьому разі вони зможуть претендувати на місця у оновленому складі КСУ.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в ефірі телеканалу ICTV.

"Я вважаю, щоби вийти з цього конституційного та державного колапсу я вважаю, що найліберальніший вихід… Вони мають зробити висновки та піти у відставку… Там є судді, які не підтримували це рішення. Я вважаю, що навіть вони мають піти у відставку. Тоді у них є чесний, справедливий шанс стати суддею КСУ оновленого складу. Це буде справедливо, всі це приймуть. Суспільство буде підтримувати таке рішення", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, що Зеленський подав у Раду законопроєкт "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства" після того, як КС скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, позбавив повноважень Національне агентство з питань запобігання корупції та зобов'язав закрити доступ до електронних декларацій. Проєкт перебачає розпуск складу суддів КС та повернення усіх скасованих норм законів. Очільник Конституційного суду Олександр Тупицький вбачає в президентському законопроєкті ознаки конституційного перевороту.

Крім того, зареєстрували законопроєкт, який відновлює дії окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу".

Проєкт має тільки одну статтю, яка затверджує відновлення дію пунктів закону "Про запобігання корупції" - це, зокрема,регулювання діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) та механізм перевірки декларацій чиновників. Також проєкт закону пропонує відновити статтю 366-1 КК про кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.