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Інститут ядерних досліджень Російської академії наук виявився власником надр в Україні

Держгеонадра у липні звернулася до РНБО з проханням накласти санкції на інститут, однак це досі не зроблено.

Інститут ядерних досліджень Російської академії наук виявився власником надр в Україні
Здание комплекс лучевой терапии ИЯИ РАН
Фото: inr.ru

Інститут ядерних досліджень Російської академії наук з 2007 року є власником спеціального дозволу на користування надрами Артемівського родовища кам’яної солі.

Про це повідомляє експертна організація StateWatch із посиланням на листи Державної служби геології та надр до РНБО від серпня цього року.

В оприлюдненому документі йдеться про те, що у 2007 році Міністерство охорони навколишнього природного середовища України надало Інституту ядерних досліджень Російської академії наук спеціальний дозвіл на користування надрами Артемівського родовища кам’яної солі терміном на 20 років.

Дозвіл передбачає будівництво та експлуатацію підземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, зокрема для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин та відходів виробництва, а також скидання стічних вод.

"Те що інститут Російської академії наук був викритий серед власників спецдозволів на надра лише 2020 року, свідчить про те, що система державного моніторингу потенційного та реального впливів російських структур на економіку в Україні неефективна", - заявив голова StateWatch Гліб Канєвський.

У своєму листі Державна служба геології та надр звернулася до РНБО з проханням забезпечити внесення до санкційного списку вказаний інститут. Однак, станом на листопад 2020 року на інститут не накладені санкції.

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