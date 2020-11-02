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Мером Костянтинівки став Азаров

Олег Азаров - представник партії "ОПЗЖ".

Мером Костянтинівки став Азаров
Олег Азаров
Фото: karachun.com.ua

Центральна виборча комісія оголосила результати виборів у міську раду Костянтинівки Краматорського району Донецької області.

Про це повідомляють на сайті ЦВК.

Так, мером міста обрано представника партії "Опозиційна платформа - За життя" Олега Азарова. Він набрав 41,46% голосів (6804).

На другому місці - самовисуванець Олександр Кулик з 33,44%, на третьому - Сергій Чертков із 9,74%.

Усього за посаду мера Костянтинівки змагалися 15 кандидатів.

Олег Азаров є представником партії "ОПЗЖ". Він народився у липні 1976 року в місті Тольятті (Росія). Має українське громадянство. Одружений, має трьох синів.

Азаров закінчив Костянтинівський індустріальний технікум за спеціальністю "Механік скляної промисловості", а також Слов'янський діловий інститут.

Раніше працював судовим розпорядником, інспектором у Костянтинівській державній податковій інспекції, а з 2009 почав займатися адвокатською діяльністю. 

Фото: cvk.gov.ua

Нагадаємо, у міську раду Бахмута пройшов ексрегіонал Владислав Лук'янов, який підтримував референдум на Донбасі.

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