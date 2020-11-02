Мером Костянтинівки став Азаров

Центральна виборча комісія оголосила результати виборів у міську раду Костянтинівки Краматорського району Донецької області.
Про це повідомляють на сайті ЦВК.
Так, мером міста обрано представника партії "Опозиційна платформа - За життя" Олега Азарова. Він набрав 41,46% голосів (6804).
На другому місці - самовисуванець Олександр Кулик з 33,44%, на третьому - Сергій Чертков із 9,74%.
Усього за посаду мера Костянтинівки змагалися 15 кандидатів.
Олег Азаров є представником партії "ОПЗЖ". Він народився у липні 1976 року в місті Тольятті (Росія). Має українське громадянство. Одружений, має трьох синів.
Азаров закінчив Костянтинівський індустріальний технікум за спеціальністю "Механік скляної промисловості", а також Слов'янський діловий інститут.
Раніше працював судовим розпорядником, інспектором у Костянтинівській державній податковій інспекції, а з 2009 почав займатися адвокатською діяльністю.
Нагадаємо, у міську раду Бахмута пройшов ексрегіонал Владислав Лук'янов, який підтримував референдум на Донбасі.