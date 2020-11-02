Через рішення Конституційного Суду НАЗК припинить перевірку низки держорганів та держпідприємств

У НАЗК зазначили, що це ще один із "нищівних наслідків, які завдало рішення Конституційного Суду антикорупційній інфраструктурі в Україні".

Через рішення Конституційного Суду Національне агентство з питань запобігання корупції припиняє перевірки в Укравтодорі, Енергоатомі, АРМА та Секретаріаті Уповноваженого ВРУ з прав людини.

Про це повідомила пресслужба НАЗК.

"НАЗК припиняє планові перевірки в:

Державному агентстві автомобільних доріг України (Укравтодор);

Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА);

Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

позапланову перевірку в Державному підприємстві «Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", - йдеться в повідомленні.

В НАЗК зазначили, що це ще один із "нищівних наслідків, які завдало рішення Конституційного Суду антикорупційній інфраструктурі в Україні".

"У цих установах ми мали перевірити умови захисту викривачів, підготовку та виконання антикорупційних програм і канали повідомлення про можливі факти порушень Закону "Про запобігання корупції", - заявив голова НАЗК Олександр Новіков.

В НАЗК додали, що до кінця року повинні були проведені перевірки в:

Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;

Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру;

Національному агентстві України з питань державної служби;

Рахунковій палаті України.

Нагадаємо, 28 жовтня КСУ оприлюднив рішення, яким електронне декларування в Україні фактично було ліквідоване. НАЗК вимушено закрило доступ до електронних декларацій.

У Європейському Союзі заявили, що стурбовані рішеннями КСУ про діяльність антикорупційних органів, і вони можуть стати підставою для тимчасового припинення безвізового режиму.

Президент Володимир Зеленський скликав термінове засідання РНБО. Він доручив зареєструвати у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає "відновлення доброчесності конституційного судочинства в Україні". Крім того, уряд зобов’язав НАЗК відновити доступ до реєстру електронних декларацій.

30 жовтня Кулеба заявив, що МЗС залучить іноземних партнерів для відновлення доброчесності конституційного судочинства в Україні.