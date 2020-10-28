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Мер Борисполя Анатолій Федорчук помер від коронавірусу

Він був лідером перегонів на пост голови Бориспільської ОТГ

Мер Борисполя Анатолій Федорчук помер від коронавірусу
Фото: ТРС Бориспіль

Чинний мер Борисполя Анатолій Федорчук, який був лідером перегонів на пост голови Бориспільської ОТГ, помер від коронавірусної недуги.

Про смерть Анатолія Федорчука повідомив колишній народний депутат Ігор Мосійчук.

“Не дочекавшись закінчення підрахунку голосів і оголошення результатів виборів від COVID-19 помер чинний міський голова Борисполя Анатолій Федорчук, який згідно підрахунку вигравав виборчі перегони”, - написав Мосійчук у Facebook.

Анатолію Федорчуку був 61 рік. Посаду мера Борисполя він обіймав з 2006 року.

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