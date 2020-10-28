Київське метро майже повністю покрите 4G

Покриття немає лише на одній станції - "Теремки", там 4G запрацює до кінця грудня.

Станом на сьогодні на 45 з 46 станціях київського метро та в тунелях між ними є швидкісний мобільний інтернет 4G.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

"Сьогодні Київстар, Vodafone Україна та lifecell запустили 4G одразу на 23 станціях київського метро. Залишається тільки станція «Теремки», на якій 4G з’явиться до кінця грудня. Ця станція нова, і її підключення потребує більше часу", - заявили в Мінцифри.

В міністерстві також зазначили, що проєкт довго не міг розпочатись через бюрократичні перешкоди та відсутність місцевої політичної волі.

Також в Мінцифрі навели статистику використання 4G у столичній підземці:

Вже зараз кожного дня 4G-інтернетом у середньому користується майже 300 тисяч абонентів всіх трьох операторів

Разом абоненти мобільних операторів вже використали у метро понад 400 терабайтів трафіку. Такого обсягу вистачило б, наприклад, на 30 років безперервного перегляду відео у високій якості

Середня швидкість 4G в метро перевищує 40 Мб/с.

Нагадаємо, у червні мобільні оператори "Київстар", "Vodafone Україна" і lifecell почали рефармінг радіочастотного ресурсу в діапазоні 900 МГц, який дозволить збільшити покриття 4G.

У травні Володимир Зеленський попросив операторів прискорити розширення покриття 4G. Він нагадав, що в липні 2019 року підписав указ про поліпшення мобільного інтернету, і попросив прискорити його виконання.