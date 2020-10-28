Окупанти на Донбасі чотири рази порушили перемир'я

Від початку поточної доби по всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Упродовж минулої доби, 27 жовтня, в смугах відповідальності наших підрозділів російсько-окупаційні війська чотири рази порушили домовленості про повне та всеосяжне припинення вогню на Донбасі.

Про це інформує пресцентр операції Об’єднаних сил.

Так, у районі населеного пункту Водяне ворог застосував автоматичний станковий гранатомет, а неподалік населеного пункту Піски – ручний протитанковий гранатомет.

Окрім того, ще два факти порушення режиму припинення вогню зафіксовано на ділянці поблизу Шумів, де у вечірній час противник відкривав вогонь із підствольного гранатомета.

"На ворожі вогневі провокації українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було", - йдеться у ранковому зведенні.

Від початку поточної доби, 28 жовтня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 26 жовтня, на Донбасі зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Бойовики використовували стрілецьку зброю біля Мар’їнки та Широкиного, а також гранатомети в районі Авдіївки. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.