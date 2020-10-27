ДБР підозрює керівника лісгоспу на Львівщині у незаконному використанні земель на 40 млн грн

Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора повідомили про підозру керівнику одного з лісогосподарських підприємств Львівської області у службовій недбалості, що спричинила 40 млн грн збитків.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що директор одного з лісогосподарських підприємств Львівської області підписав акт прийомки-передачі межових знаків на зберігання, не провівши належної перевірки дійсних меж лісового господарства. Внаслідок цього частина території, що належить лісовому фонду, була відчужена суб’єкту підприємницької діяльності, яке здійснює видобуток корисних копалин", - йдеться в повідомленні.

Підозру оголосили за ч. 2 ст. 367 КК України (Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки).

У разі доведення вини директору лісогосподарського підприємства загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Нагадаємо, вчора Державне бюро розслідувань направило до суду обвинувальний акт стосовно посадовця Державного підприємства "Красноградське лісове господарство" через незаконний збут лісу, що спричинило збитки у 4 млн грн. Слідство встановило, що обвинувачений у результаті невиконання своїх службових обов’язків не вжив заходів із забезпечення належного зберігання майна державного підприємства, внаслідок чого сторонні особи здійснили вирубку на території лісництва понад 250 дубів.