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В Одесі в приміщенні ТВК знайшли димову гранату

Зараз ТВК працює у звичайному режимі.

В Одесі в приміщенні ТВК знайшли димову гранату
Фото: пресслужба Нацполіції

В Одесі в приміщенні Малиновської райдержадміністрації, де розташована територіальна виборча комісія, знайшли ручну димову гранату.

Про це повідомила поліція Одеської області.

Правоохоронці отримали повідомлення про підозрілий предмет у вбиральні державної установи на вулиці Генерала Петрова. Ним виявилася димова граната.

"Поліцейські на місці події виявили піротехнічний виріб - ручну димову гранату, що до категорії боєприпасів не відноситься", - йдеться в повідомленні.

Зараз ТВК працює у звичайному режимі.

Нагадаємо, 26 жовтня "ОПОРА" назвала найпоширеніші порушення під час місцевих виборів. Спостерігачі не виявили порушень, які, на їхню думку, могли вплинути на результати голосування.

Так, найпоширенішим порушенням в організації назвали спроби незаконного отримання виборцем і видачі дільничною виборчою комісією бюлетенів для голосування.Також досить поширеними були випадки голосування за межами кабінки та інша неправомірна поведінка, яка призвела до розголошення результатів волевиявлення. Крім того, на 1,6% ДВК виборці намагалися фотографувати бюлетені. Спроби незаконного вкидання бюлетенів зафіксували на 0,64% ДВК. Водночас у 2015 році такі порушення були на 1,5% дільниць.

У день голосування поліція відкрила 159 кримінальних проваджень за порушення під час виборів.

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