Суд Житомира звільнив від покарання кримського депутата, засудженого за держзраду

Відповідне рішення було ухвалене у вересні цього року нібито через стан здоров'я засудженого на підставі довідки від лікаря із районної лікарні.

Богунський райсуд Житомира звільнив від відбування покарання колишнього депутата Верховної Ради АР Крим Василя Ганиша, якого було засуджено за державну зраду.

Про це пише УНІАН з посиланням на джерело у прокуратурі АР Крим.

Відповідне рішення було ухвалене у вересні цього року нібито через стан здоров'я засудженого. Підставою стала довідка від лікаря із районної лікарні.

За словами співрозмовника агентства, у прокуратурі АР Крим це рішення вважають незаконним, оскільки приймати рішення щодо того, чи може засуджена особа бути звільненою від відбування покарання, може лише спеціальна комісія у складі лікарів, як це регламентує Кримінальний виконавчий кодекс, а не лікар районної лікарні.

Прокуратура Житомирської області подала апеляційну скаргу до Житомирського апеляційного суду на рішення суду першої інстанції щодо звільнення Ганиша.

Зазначається, що у Прокуратурі АР Крим про рішення суду щодо Ганиша дізналися випадково - після того, як до Дніпровського районного суду, який виніс вирок Ганишу, надійшла інформація з житомирського суду щодо звільнення Ганиша від відбування покарання.

Нагадаємо, суд у справі Ганиша почався в серпні 2015 року.

27 липня 2018 року суд зняв з Ганиша частину звинувачень. Спочатку було три епізоди: голосування за проведення "референдуму", голосування за конституцію Криму та участь у виборах місцевого самоврядування. Суд погодився зі стороною захисту, що він дійсно голосував проти референдуму.

У листопаді минулого року Ганиша засудили до 12 років в'язниці. У січні 2020 Київський апеляційний суд залишив без зміни вирок Василю Ганишу.