З 26 жовтня майже вся Україна буде в помаранчевій або червоній епідемічній зоні
З 26 жовтня майже вся Україна буде в помаранчевій або червоній епідемічній зоні
У Білорусі розпочався загальнонаціональний страйк "Народний ультиматум" (оновлено)
У Білорусі розпочався загальнонаціональний страйк "Народний ультиматум" (оновлено)
Оголошено екзит-пол опитування Зеленського: скорочення кількості нардепів підтримали 95%
Оголошено екзит-пол опитування Зеленського: скорочення кількості нардепів підтримали 95%
Екзит-поли на виборах мера Києва: буде другий тур (оновлено)
Екзит-поли на виборах мера Києва: буде другий тур (оновлено)
Результати екзит-полу виборів у Київраду: попереду УДАР і ЄС
Результати екзит-полу виборів у Київраду: попереду УДАР і ЄС
Оголошено результати екзит-полу виборів мера Львова: у другому турі – Садовий і Синютка
Оголошено результати екзит-полу виборів мера Львова: у другому турі – Садовий і Синютка
Олег Ляшко визнав свою поразку на довиборах у парламент, але вимагає розслідування
Олег Ляшко визнав свою поразку на довиборах у парламент, але вимагає розслідування
В Україні пройшли місцеві вибори. Оновлено
В Україні пройшли місцеві вибори. Оновлено
Власть без «зеленых»
Власть без «зеленых»
ГоловнаСуспільствоВійна

Суд Житомира звільнив від покарання кримського депутата, засудженого за держзраду

Відповідне рішення було ухвалене у вересні цього року нібито через стан здоров'я засудженого на підставі довідки від лікаря із районної лікарні.

Суд Житомира звільнив від покарання кримського депутата, засудженого за держзраду
Василий Ганыш
Фото: Крым.Реалии

Богунський райсуд Житомира звільнив від відбування покарання колишнього депутата Верховної Ради АР Крим Василя Ганиша, якого було засуджено за державну зраду.

Про це пише УНІАН з посиланням на джерело у прокуратурі АР Крим.

Відповідне рішення було ухвалене у вересні цього року нібито через стан здоров'я засудженого. Підставою стала довідка від лікаря із районної лікарні.

За словами співрозмовника агентства, у прокуратурі АР Крим це рішення вважають незаконним, оскільки приймати рішення щодо того, чи може засуджена особа бути звільненою від відбування покарання, може лише спеціальна комісія у складі лікарів, як це регламентує Кримінальний виконавчий кодекс, а не лікар районної лікарні.

Прокуратура Житомирської області подала апеляційну скаргу до Житомирського апеляційного суду на рішення суду першої інстанції щодо звільнення Ганиша.

Зазначається, що у Прокуратурі АР Крим про рішення суду щодо Ганиша дізналися випадково - після того, як до Дніпровського районного суду, який виніс вирок Ганишу, надійшла інформація з житомирського суду щодо звільнення Ганиша від відбування покарання.

Нагадаємо, суд у справі Ганиша почався в серпні 2015 року. 

27 липня 2018 року суд зняв з Ганиша частину звинувачень. Спочатку було три епізоди: голосування за проведення "референдуму", голосування за конституцію Криму та участь у виборах місцевого самоврядування. Суд погодився зі стороною захисту, що він дійсно голосував проти референдуму.

У листопаді минулого року Ганиша засудили до 12 років в'язниці. У січні 2020 Київський апеляційний суд залишив без зміни вирок Василю Ганишу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також