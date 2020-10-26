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Посадовець Харківського лісгоспу постане перед судом за 4 млн грн збитків через незаконний збут лісу

У разі доведення вини обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Посадовець Харківського лісгоспу постане перед судом за 4 млн грн збитків через незаконний збут лісу
Фото: facebook/Державне бюро розслідувань

Державне бюро розслідувань направило до суду обвинувальний акт  стосовно посадовця Державного підприємства "Красноградське лісове господарство" через незаконний збут лісу, що спричинило збитки у 4 млн грн.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

"Слідством встановлено, що обвинувачений  у результаті невиконання своїх службових обов’язків не вжив заходів із забезпечення належного зберігання майна державного підприємства, внаслідок чого сторонні особи здійснили вирубку на території лісництва понад 250 дубів. Крім того, посадовець зловживаючи службовим становищем, надав двом громадянам дозвіл на вивезення 20 незаконно зрубаних дерев, склавши при цьому завідомо неправдиві документи. Чим завдав державі збитків на загальну суму понад 4 мільйони гривень", - йдеться в повідомленні.

Посадовця звинувачують у незаконному збуті лісу, що спричинило тяжкі наслідки, зловживанні владою або службовим становищем, службовому підробленні та службовій недбалості (ч. 4 ст. 246, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 та ч. 2 ст. 367 КК України).

У разі доведення вини обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Нагадаємо, у вересні в Івано-Франківській області працівники Нацполіції затримали сімох директорів держпідприємств лісового господарства при спробі дати хабар правоохоронцю. а даними слідства, посадовці звернулись до правоохоронця із пропозицією щомісячно надавати йому грошову винагороду за невиявлення адміністративних та кримінальних правопорушень. Затримано їх під час надання 7 тис. доларів неправомірної вигоди начальнику відділу Управління стратегічних розслідувань у Івано-Франківській області ДСР Нацполіції. Фігурантам загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

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