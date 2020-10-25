На Харківщині не відкрилася одна виборча дільниця, ще дві почали працювати з запізненням

На ці дві дільни ці не доставили бюлетні для голосування за кандидатів у депутати Ізюмської міськради.

У Харківській області дві виборчі дільниці не змогли відкритися вчасно через відсутність бюлетенів для голосування за кандидатів у депутати Ізюмської міськради.

Робота розпочалася із запізненням на 10 хвилин, після того, як були отримані бюлетні, повідомили у пресслужбі поліції Харківської області.

"Ще одна виборча дільниця у Дергачівському районі наразі не працює. Для з’ясування причин та обставин події на місце направлено слідчо-оперативну групу Дергачівського відділу поліції", - йдеться у повідомленні.

Фото: hk.npu.gov.ua

Для забезпечення охорони публічного порядку на виборчих дільницях та в місцях розташування територіальних виборчих комісій залучено близько 6 тисяч правоохоронців, близько 1,2 тисячі працівників задіяні на патрулювання.

Нагадаємо, що сьогодні з 8 ранку розпочалося голосування на місцевих виборах. Цього разу проходять одночасно і чергові, і перші вибори. Громадяни обирають міських, сільських і селищних голів, а також депутатів обласних, районних, районних у містах рад і депутатів міських, сільських, селищних рад у об'єднаних територіальних громадах (ОТГ).

Поліції Харківської та Миколаєвської областей повідомила, що були відкриті усі виборчі дільниці.