У бланках знайшли неточності у прізвищах та номерах округів.

У Маріуполь надіслали 200 тисяч недійсних бюлетенів. Про це повідомили у поліції Донецької області.

"У соціальній мережі було виявлено публікацію про те, що в Маріуполі понад 200 тисяч виборчих бюлетенів є недійсними. Факт зареєстровано до Єдиного реєстру заяв і повідомлень громадян про правопорушення та інші події", - повідомили правоохоронці.

У бланках знайшли неточності у прізвищах та номерах округів, передає ТV7 Маріуполь.

За словами голови територіальної виборчої комісії Анатолія Паланійчука, київський поліграфічний комбінат вже передрукував бюлетені, їх відправили з Києва.

Всього у Маріуполі зареєстрували 317 тис. виборців. Місцеві вибори в Україні пройдуть завтра, 25 жовтня.

Раніше у ЦВК пояснили, як заповнювати бюлетень на місцевих виборах.