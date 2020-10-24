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Поліція відкрила понад 600 кримінальних справ, пов’язаних із виборами

Найчастіше скаржились на порушення порядку ведення агітації.

Поліція відкрила понад 600 кримінальних справ, пов’язаних із виборами
Фото: facebook/Artem Shevchenko

Поліція відкрила 622 кримінальні провадження, пов’язаних із виборами. Про це інформує Національна поліція України.

Загалом у період виборчої кампанії, із 5 вересня до 24 жовтня, надійшло 7877 заяв та повідомлень про порушення виборчого законодавства.

2741 звернення стосувалося порушень порядку ведення агітації, 1034 - порушень виготовлення або розповсюдження агітаційних матеріалів, 725 - порушень порядку розміщення агітматеріалів, 530 - порушень обмежень ведення агітації, 471 - псувань агітаційних матеріалів.

430 заяви та повідомлень до поліції були щодо підкупу виборців, 229 - порушень порядку ведення реєстрів виборців.

Також органами поліції складено 1676 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з порушенням виборчого законодавства.

Із 622 кримінальних проваджень 310 відкрито за фактами порушення виборчого законодавства, 312 - пов’язані з виборчим процесом.

Нагадаємо, місцеві вибори пройдуть в Україні завтра, 25 жовтня.

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