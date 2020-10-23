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У Полтаві, попри червону зону, відмовилися посилювати карантин

У місті збираються відкрити кінотеатри.

У Полтаві, попри червону зону, відмовилися посилювати карантин
Фото: EPA/UPG

Полтава, яка, відповідно до нового епідзонування, знову потрапила в червону зону, не буде посилювати карантинні обмеження. У місті навіть збираються відкрити кінотеатри.

Про це заявив секретар Полтавської міської ради Олександр Шамота.

"Щойно на національній комісії ТЕБ і НС знову відстояли Полтаву. Ніяких додаткових обмежень у місті не буде. Навіть навпаки – до роботи зможуть повернутись кінотеатри", - зазначив він в оприлюдненому у фейсбуці відеозверненні.

За словами Шамоти, в місті будуть працювати громадський транспорт, ринки, торгові центри, фітнес-центри, салони краси.

Нагадаємо, сьогодні в Україні оновили карантинне зонування. У червону зону потрапили 100 адміністративних одиниць, зокрема й Полтава.

Крім того, в Україні другий день поспіль фіксують понад 7 тисяч нових випадків коронавірусу.

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