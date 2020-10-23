На нових ділянках дороги вже запустили рух.

У Хмельницькій області добудували об'їзну дорогу біля міста Дунаївці, роботу над якою розпочали ще у 2004 році.

На дорозі Н-03 з Житомира до Чернівців відкрили для руху нові 7,72 кілометра шляху, повідомили на сторінці "Укравтодору" у Facebook.

Перша черга будівництва обходу на ділянці дороги Т-23-08 Гуків – Дунаївці – Могилів-Подільський – державна дорога Н-03 Житомир – Чернівці розпочалася 16 років тому. Перші 2,7 км завершили лише через чотири роки, а витрати на роботи склали 21,5 млн гривень.

Фото: Facebook Укравтодор Нова об'їзна дорога

Друга черга почала будуватися у 2008 і мала протяжність 1,9 км. Її закінчили через десять років, у 2018 році. На це витратили 35 млн гривень, залучали кошти від перевиконаного плану митних зборів.

Цього року завершили останні 3,12 км. Фінансування відбувалося у межах "Великого будівництва", витратили 206 млн гривень.

"Добудова цієї ділянки автошляху нарешті розвантажила рух містом, адже транзитний транспорт вже не їхатиме через його центр, де інтенсивність руху складає майже 10 тис. автомобілів за добу", - повідомили в "Укравтодорі".

У корпорації зазначили, що на дорозі зведено дві транспортні розв’язки типу "коло" із сучасним освітленням, влаштовано зупинкові смуги, встановлено бар’єрне огородження.

Нагадаємо, нещодавно "Укравтодор" оголосив тендер на будівництво нового моста через Дніпро. Початок спорудження вантового моста у Кременчуці заплановано на весну 2021-го.